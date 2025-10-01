Ft
Bukarest Nicolae Dima Magyarország Budapest Orbán Viktor Románia

Magyarországra irigykednek a románok: Orbán Viktor megtette, amire ők képtelenek

2025. október 01. 09:46

Nicolae Dima szerint Orbán Viktor kormánya sikeresen vonz külföldi befektetéseket, miközben Romániát inkompetens vezetők irányítják, akik nem képesek hasonló stratégiai fejlesztésekre vagy infrastrukturális kapcsolatokra Nyugat felé.

2025. október 01. 09:46
null

Nicolae Dima professzor véleménycikke szerint a világ súlyos válságban van, az USA és az EU identitás- és túlélési gondokkal küzd. Magyarországot pozitív példaként említi: Orbán Viktor kormánya sikeresen vonz külföldi befektetéseket (pl. német hadiipari gyár), együttműködik Kínával (autógyár, vasútfejlesztés) és közeledik a BRICS-hez.

Ezzel szemben Romániát szerinte inkompetens vezetők irányítják, akik nem képesek hasonló stratégiai fejlesztésekre vagy infrastrukturális kapcsolatokra Nyugat felé.

A Cotidianul oldalán megjelent publicisztika Budapest terveit követendőnek tartja Bukarest számára is, és kiemeli Magyarország geopolitikai aktivitását és fejlődési stratégiáját Romániával szemben.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

