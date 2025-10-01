Magyarországra irigykednek a románok: Orbán Viktor megtette, amire ők képtelenek

Komolyan irigylik a magyarokat a szomszédaink – elképesztő nyilatkozatokat tettek
Mutatjuk a hat szomszéd országban is elvégzett, reprezentatív közvélemény-kutatást eredményeit.
Nicolae Dima szerint Orbán Viktor kormánya sikeresen vonz külföldi befektetéseket, miközben Romániát inkompetens vezetők irányítják, akik nem képesek hasonló stratégiai fejlesztésekre vagy infrastrukturális kapcsolatokra Nyugat felé.
Nicolae Dima professzor véleménycikke szerint a világ súlyos válságban van, az USA és az EU identitás- és túlélési gondokkal küzd. Magyarországot pozitív példaként említi: Orbán Viktor kormánya sikeresen vonz külföldi befektetéseket (pl. német hadiipari gyár), együttműködik Kínával (autógyár, vasútfejlesztés) és közeledik a BRICS-hez.
Ezzel szemben Romániát szerinte inkompetens vezetők irányítják, akik nem képesek hasonló stratégiai fejlesztésekre vagy infrastrukturális kapcsolatokra Nyugat felé.
A Cotidianul oldalán megjelent publicisztika Budapest terveit követendőnek tartja Bukarest számára is, és kiemeli Magyarország geopolitikai aktivitását és fejlődési stratégiáját Romániával szemben.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
