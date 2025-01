Komolyan irigylik a magyarokat a szomszédaink – a románok elsöprő többsége örömmel költözne hozzánk

Róluk pedig mi vélekedünk jobban

A magyarok háromnegyede (76 százalék) volt jó véleménnyel 2025-ben Horvátországról, míg a horvátok 52 százaléka Magyarországról. A magyarok pozitív Horvátország-képe alighanem apolitikus, inkább az adriai tengerparthoz kapcsolódik, míg a horvátok Magyarország-képe nagyon is politikai természetű. Horvát nézőpontból beárnyalta a két ország kapcsolatát a 2013 óta húzódó MOL-INA-ügy, amelyben a horvátokat egy nemzetközi választott bíróság is komoly büntetésre ítélte – mutattak rá. Ugyanakkor Zoran Milanović személyében olyan elnököt választott újra Horvátország 2025 januárjában, aki hasonló véleményen van megosztó nemzetközi témákban a magyar kormánnyal. Ellenzi az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást és kritikus az Európai Unió föderalizációval szemben is – ismertették.