Paranoiás lenne Magyar Péter? Erről kérdeztük a klinikai szakpszichológust, érdekes választ kaptunk

Magyar Péter egy szimpla tűzeset mögött is kormányzati összeesküvést sejt: állítása szerint azért égett le egy nyírségi gazda földje, mert ő egy nappal korábban ott járt. Szándékosság azonban még csak fel sem merült a tűzoltóság tájékoztatása szerint – írtuk a minap. A Tisza Párt elnöke július 22-én járt Ibrányban, ahol a helyi gazdákkal beszélgetett, sőt utána az aratásba is beszállt, amit a Facebookon és a YouTube-on is közvetített.