Még a HVG-s szakértők is kiröhögik Magyar Péter meséjét az internetblokkolásról

A szakértők szerint jóval prózaibb az ok, ami miatt akadozott a rendezvényen az internet. Még, ha a hálózat normál körülmények között jól is működik azt nem arra tervezték, hogy olykor a hétköznapi terhelés többszörösét kibírja. Ezért szokott más ellenzéki tűntetésen, koncerteken, de még a kormánypárti rendezvények esetében is sokszor lelassulni, akadozni az internet a helyszínen.

A kormánypártisággal nem vádolható portál szerint egyébként is logikátlan, hogy miért akarta volna a magyar kormány zavarni az internetelérést éppen a hajdúnánási tűntetésen.

A HVG arra is kitért, hogy miért volt jelen a tüntetésen Magyar által titkosszolgálati ügynöknek hitt civilruhás rendőr, ennek az az igazán egyszerű magyarázata, hogy

a rendőröknek ez a dolguk, biztosítják a helyszínt, ügyelnek a résztvevők biztonságára, mint bármilyen másik tömegrendezvényen,

legyen az ellenzéki tüntetést, fesztivál vagy bárhol ahol nagyobb közösség gyűl össze egy rendezvényen.