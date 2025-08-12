Brutális közúti konfliktus Budapesten – több méteren át kapaszkodott az áldozat a motorháztetőn

A jóléti mintaállam vége?
Az egyiküket súlyos testi sértés és közúti veszélyeztetés gyanújával hallgatták ki, vezetői engedélyét bevonták.
Budapest XIII. kerületében, az Árpád híd pesti hídfőjénél súlyos incidens történt egy közlekedési konfliktus nyomán. A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 4-én kora délután két autós a Népfürdő utcai lehajtónál félreállt, miután vitába keveredett. A szóváltás során a 48 éves F. László többször megütötte vitapartnerét, majd autójával a sértett felé hajtott.
A férfi a jármű motorháztetejére esett, ahol több méteren át kapaszkodott, miközben F. László gyorsított.
A sértett a lehajtó végénél tudott leszállni, ekkor a támadó elhajtott a helyszínről. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett.
Az esetről készült felvételt augusztus 5-én tette közzé a Budapesti Autósok oldala. A videó alapján a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya hivatalosan bekérte a teljes anyagot,
majd rövid időn belül azonosította a járművezetőket.
A 48 éves férfit súlyos testi sértés és közúti veszélyeztetés gyanújával hallgatták ki, vezetői engedélyét bevonták. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.
Nyitókép: képernyőfotó / police.hu videója