Brutális közúti konfliktus Budapesten – több méteren át kapaszkodott az áldozat a motorháztetőn

Budapest XIII. kerületében, az Árpád híd pesti hídfőjénél súlyos incidens történt egy közlekedési konfliktus nyomán. A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 4-én kora délután két autós a Népfürdő utcai lehajtónál félreállt, miután vitába keveredett. A szóváltás során a 48 éves F. László többször megütötte vitapartnerét, majd autójával a sértett felé hajtott.

A férfi a jármű motorháztetejére esett, ahol több méteren át kapaszkodott, miközben F. László gyorsított.

A sértett a lehajtó végénél tudott leszállni, ekkor a támadó elhajtott a helyszínről. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett.

Az esetről készült felvételt augusztus 5-én tette közzé a Budapesti Autósok oldala. A videó alapján a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya hivatalosan bekérte a teljes anyagot,

majd rövid időn belül azonosította a járművezetőket.

A 48 éves férfit súlyos testi sértés és közúti veszélyeztetés gyanújával hallgatták ki, vezetői engedélyét bevonták. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Nyitókép: képernyőfotó / police.hu videója