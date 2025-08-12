Ft
motorháztető rendőrség autósok Árpád híd konfliktus

Brutális közúti konfliktus Budapesten – több méteren át kapaszkodott az áldozat a motorháztetőn

2025. augusztus 12. 21:15

Az egyiküket súlyos testi sértés és közúti veszélyeztetés gyanújával hallgatták ki, vezetői engedélyét bevonták.

2025. augusztus 12. 21:15
null

Budapest XIII. kerületében, az Árpád híd pesti hídfőjénél súlyos incidens történt egy közlekedési konfliktus nyomán. A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 4-én kora délután két autós a Népfürdő utcai lehajtónál félreállt, miután vitába keveredett. A szóváltás során a 48 éves F. László többször megütötte vitapartnerét, majd autójával a sértett felé hajtott.

A férfi a jármű motorháztetejére esett, ahol több méteren át kapaszkodott, miközben F. László gyorsított. 

A sértett a lehajtó végénél tudott leszállni, ekkor a támadó elhajtott a helyszínről. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett.

Az esetről készült felvételt augusztus 5-én tette közzé a Budapesti Autósok oldala. A videó alapján a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya hivatalosan bekérte a teljes anyagot, 

majd rövid időn belül azonosította a járművezetőket.

A 48 éves férfit súlyos testi sértés és közúti veszélyeztetés gyanújával hallgatták ki, vezetői engedélyét bevonták. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Nyitókép: képernyőfotó / police.hu videója

 

zakar zoltán béla
2025. augusztus 12. 21:20
Állat?
