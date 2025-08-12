Az egykori amerikai titkos ügynök elmondta: ezért nagyon jók a kilátások a Trump-Putyin találkozó kapcsán

„Azt gondolom, egy ebből valami pozitív fog kisülni” – nyilatkozta az Alaska Newsnak a pénteki Trump-Putyin találkozó kapcsán Bobby McDonald egykori amerikai titkos ügynök. Elmondta, munkája során többször dolgozott a Fehér Házban hasonló tárgyalásokon, volt lehetősége „betekinteni a színfalak mögé”, és úgy véli,

„hatalmas dolognak számít”, hogy Trump és Putyin leül tárgyalni, ami szerinte nem valósulna meg, ha nem pozitív végkifejlettel számolnának.

A korábbi titkosszolgálati alkalmazott azt is megpróbálta megjósolni, Alaszkán belül pontosan hol kerülhet sor a találkozóra, és miért ezt a helyszínt választották.

McDonald úgy véli, bár egy ilyen nagyságrendű találkozót leginkább egy katonai bázison lenne logikus megtartani, valószínűleg biztonsági okokból nem fogják elárulni a pontos helyszínt.

„Szerintem olyan helyszíneket kell keresni, amelyek befogadóképessége elég nagy az érkező résztvevők számára, és amelyek rendelkeznek várótermekkel, szállodai szobákkal, valamint étkezési lehetőségekkel” – mondta McDonald. „Ez lehet egy helyi szállodában vagy egy nagyobb szállodában Anchorage-ban, vagy egy csarnok közvetlen közelében, bármilyen helyszín szóba jöhet, amely alkalmas egy ilyen rendezvény befogadására” – találgatott, és újra kiemelte, hogy a biztonság elsődleges szempont a helyszín kiválasztásánál.

Hozzátette, a hirtelen bejelentés is a biztonsági intézkedések része, ugyanis a háttérben már biztosan régebb óta szervezés alatt van a találkozó, ezt saját szakmai tapasztalatára alapozva mondta.

Hogy miért pont Alaszkára esett a választás, az McDonald szerint azzal indokolható, hogy

„lényegében félúton van a két nagyhatalom között – még úgy is, hogy az USA része –, és eléggé elszigetelt ahhoz, hogy a résztvevők ne legyenek túlságosan szem előtt, ugyanakkor eléggé biztonságos.”

Bár az egykori ügynök bizakodó a tárgyalás végkimenetelével kapcsolatban, biztos benne, hogy a felek minden lehetséges forgatókönyvre fel vannak készülve.

