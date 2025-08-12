Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Azahriah Baukó Attila Desh Paulsonati kritika

Idáig jutottunk: már a saját rajongói is cikizik Azahriah-t

2025. augusztus 12. 22:12

Az énekes külseje és viselkedése miatt háborog a rajongótábor.

2025. augusztus 12. 22:12
null

Azahriah, polgári nevén Baukó Attila, ismét a közösségi média kereszttüzébe került egy rajongó által készített fotó miatt. A képen az énekes szakadt-foltos mackóalsóban és ingyen repi sapkában látható, ami sok kommentelő szerint hajléktalan benyomását kelti. Többen gúnyos megjegyzésekkel illették a megjelenését, volt, aki úgy fogalmazott: 

szaga van a képnek”

– írta a Bors.

Kép forrása: Reddit

Azahriah a kritikákra ingerülten reagált, beszólt a rajongóknak, amiért szelfikkel „zaklatják” őt, mélyebb beszélgetések helyett, majd rövid időre ismét visszavonult a nyilvánosságtól. 

A portál szerint a reakció azonban nem újkeletű: már korábban is érkeztek hasonló bírálatok. Egy nyári fesztivál után például barátja, Desh posztolt közös képet, amelyre több rajongó is csalódottan reagált, megjegyezve, hogy az énekes megjelenése ápolatlan, és koránál jóval idősebbnek tűnik.

Sokan úgy vélik, a művész karrierje nyáron indult el a lejtőn, és a folyamatos visszavonulások, a rajongókkal szembeni beszólások, valamint a hanyag öltözködés miatt egyre többen fordulnak el tőle. Egyes hozzászólók szerint a régi, visszafogott és értelmiségi hatást keltő fiatal zenész mára teljesen eltűnt, 

helyét egy hírnévtől és sikertől megváltozott, megosztó személyiség vette át.

Egy Reddit-kommentelő összegzése szerint: „Ati személyisége ott ért véget, amikor eltemette Paulsonatit és létrehozta Azit. Saját maga ellentéte lett.”

Nyitókép: Reddit 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Emzeperix
2025. augusztus 12. 23:00
Innen látni, h a megcsinált hirességek, mivel nem saját erejükből lettek azok nem is tudnak ott maradni. Lehet, h jó egy egy átlag underground énekesnek, de nyilvánvalóan a toi-toi és az ai sokat segített neki. Az érettségi hiányával nem az a baj, h nincs neki, hanem az, h nincs benne annyi, h megcsinálja, mintahogy arra sem, h fürödjön.
Válasz erre
0
0
Toma78
2025. augusztus 12. 22:45
Csak gyakorol a nehezebb időkre amikor ellenzéki falunapok sztárvendégeként egy korsó sörért meg pár szelet zsíros kenyérért kell majd zenét imitálnia...🖕😁🖕
Válasz erre
1
0
Unknown
2025. augusztus 12. 22:30
A képen melyik az azariah?😂🤣
Válasz erre
1
0
Dermedve
•••
2025. augusztus 12. 22:27 Szerkesztve
Pedig nincs is nagyon szétrakva a csaj lába.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!