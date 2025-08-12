Idáig jutottunk: már a saját rajongói is cikizik Azahriah-t

Azahriah, polgári nevén Baukó Attila, ismét a közösségi média kereszttüzébe került egy rajongó által készített fotó miatt. A képen az énekes szakadt-foltos mackóalsóban és ingyen repi sapkában látható, ami sok kommentelő szerint hajléktalan benyomását kelti. Többen gúnyos megjegyzésekkel illették a megjelenését, volt, aki úgy fogalmazott:

szaga van a képnek”

– írta a Bors.

Azahriah a kritikákra ingerülten reagált, beszólt a rajongóknak, amiért szelfikkel „zaklatják” őt, mélyebb beszélgetések helyett, majd rövid időre ismét visszavonult a nyilvánosságtól.

A portál szerint a reakció azonban nem újkeletű: már korábban is érkeztek hasonló bírálatok. Egy nyári fesztivál után például barátja, Desh posztolt közös képet, amelyre több rajongó is csalódottan reagált, megjegyezve, hogy az énekes megjelenése ápolatlan, és koránál jóval idősebbnek tűnik.

Sokan úgy vélik, a művész karrierje nyáron indult el a lejtőn, és a folyamatos visszavonulások, a rajongókkal szembeni beszólások, valamint a hanyag öltözködés miatt egyre többen fordulnak el tőle. Egyes hozzászólók szerint a régi, visszafogott és értelmiségi hatást keltő fiatal zenész mára teljesen eltűnt,

helyét egy hírnévtől és sikertől megváltozott, megosztó személyiség vette át.

Egy Reddit-kommentelő összegzése szerint: „Ati személyisége ott ért véget, amikor eltemette Paulsonatit és létrehozta Azit. Saját maga ellentéte lett.”

