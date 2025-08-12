Ft
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Fekete-Győr ­András Partizán Magyar Péter ellenzék Kacsoh Dániel 444 baloldal

Nahát, Fekete-Győr András visszatért a Partizánba

2025. augusztus 12. 17:25

A napnál is világosabb: a Tisza esélyeinek növelése érdekében megindult az előző ellenzék maradékának eltakarítása, ennek a műveletnek az egyik eszköze a bukott Momentum-elnök és a „független” sajtó egy része is.

2025. augusztus 12. 17:25
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Nahát, Fekete-Győr András visszatért a Partizánba

Emlékszünk még az előző alkalomra – igaz, akkor nem Vida Kamilla, hanem Gulyás Márton ült vele szemben. És nem túlzás: olyan jól sikerült az akkori beszélgetés, hogy a Momentum vezetője konkrétan belebukott, amiben nyilván lehetett szerepe annak is, hogy az ellenzéki előválasztáson is csúnyán leszerepelt.

Az épp Pankotai Lili, Törley Katalin meg a saját »üldöztetésének« politikai termékével pénzt gyűjtő Fegyőr most azon dolgozik, hogy letakarítsa a terepet Magyar Péter mozgalma elől, úgy, hogy elsőként a saját pártját nyírja ki. Elképesztő innováció!

Az első DK-s visszalépőnek tapsikoló volt Momentum-főnök úgy fogalmaz: küldetést teljesít. Vajon ki bízta meg? Kinek az érdekében jár el? A kérdések költőiek, viszont a fegyőri érvek között még a »Fidesz le akart fizetni, hogy induljak a jövő évi választáson« elképesztő vádja is megjelenik – bizonyítani nyilván nem hajlandó, szerinte nem is kell, elég hablatyolni. Majd valamikor jövőre, aki »hisz nekünk, hisz, aki nem, nem«. Ennyike.

Közben a 444 mintha azon dolgozna, a Kutyapárt is kövesse el a politikai harakirit, legalábbis erősen rászálltak Kovács Gergőre, azt sugallva, hogy ők – szemben a Momentummal – valamiféle alkut kötöttek a Fidesszel. Ebbe a kórusba a Partizán-interjúban Fegyőr is beáll.

A napnál is világosabb: a Tisza esélyeinek növelése érdekében megindult az előző ellenzék maradékának eltakarítása, ennek a műveletnek az egyik eszköze a bukott Momentum-elnök és a »független« sajtó egy része is. Az viszont mégiscsak unikális, az elvtelenség pikáns esete, hogy Fekete-Győr András úgy hajlandó részt venni ebben a külföldről is »motivált« projektben, hogy közben felszámolja a saját politikai közösségét – ami előtt egyébként már évek óta semmilyen tekintélye sincsen. Minimum azóta, hogy a naperőműveket atomerőműnek nevezte nagy nyilvánosság előtt... Parádés!”

Nyitókép: Partizán YouTube-csatornája

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
suharto
2025. augusztus 12. 17:59
ThunderDan 2025. augusztus 12. 17:56 suharto, te agyhalott! MH már 2018 óta van - ténykérdés, hogy NEM nyírta ki a Fidesz. De most ki fogja nyírni. Kellenek mihazánk százalékai a fidesznek.
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2025. augusztus 12. 17:56
suharto, te agyhalott! MH már 2018 óta van - ténykérdés, hogy NEM nyírta ki a Fidesz. Szintén ténykérdés, hogy az alig egy éve létező "Tisza" "Párt" érdekében máris kinyírták a Momentumot, most nyírják ki a Kutyapártot. (Felkészül a DK, de maradjunk a tényeknél egyelőre.l
Válasz erre
0
0
No comment no cry
•••
2025. augusztus 12. 17:53 Szerkesztve
Fekete-Győr megnyugodott, hogy most már menő politikai hullának lenni, így ismét szerepelhet.
Válasz erre
0
0
suharto
2025. augusztus 12. 17:52
A fidesz mikor nyírja ki a mihazánkot? Mesélj Kacsoh.
Válasz erre
0
1
