Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Ukrajna Oroszország Volodimir Zelenszkij

Európa és Ukrajna sorsa mára végérvényesen összefonódott

2025. augusztus 24. 16:55

Ukrajna mindannyiunk közös európai jövőjéért harcol.

2025. augusztus 24. 16:55
null
Gelencsér Ferenc
Gelencsér Ferenc
Facebook

„»A békéhez erő kell.«

Ma délelőtt meghallgattuk Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt, valamint Kanada miniszterelnökét Mark Carneyt Ukrajna Függetlenségének napja alkalmából.

Ukrajna immár 3,5 éve harcol – nem csak saját szuverenitásáért, hanem mindannyiunk közös európai jövőjéért. Az ukrán hadsereg ez idő alatt a kontinens legfelkészültebb és legharcedzettebb seregévé vált, stratégiai és taktikai tudása kiemeli az európai mezőnyből.

Március óta egyébként Ukrajna hajlandó lenne a feltétel nélküli tűzszünetre, de Oroszország ezt konzekvensen elutasítja.

Miközben egyre többen próbálják relativizálni a valóságot, egy dolgot érdemes újra és újra kimondani: Ukrajna békét akar. Az agresszor nem. És szomorú, de ezt az agresszort – olykor közvetlenül olykor közvetve – támogatja a magyar állampárt is, amelynek egyes csatolmányai még hasznot is húznak a háborúból. Az orosz olajszankciók árnyékában profitálnak – miközben emberek milliói váltak földönfutóvá.

A háború gazdasági vonatkozásai sem elhanyagolhatók. Európa rengeteg pénzt adott Ukrajnának, de cserébe az ukrán menekültek már most hatalmas hozzáadott értéket teremtenek: csak Lengyelországban közel 100.000 új vállalkozást hoztak létre. Sok helyen enyhíti ez az EU- szinten jelentkező, égető mértékű munkaerőhiányt.

Európa és Ukrajna sorsa mára végérvényesen összefonódott.

De valakinek majd újjá is kell építenie Ukrajnát, hiszen az orosz hadsereg városokat, falvakat radírozott le a térképről. Oroszország nem felszabadította a kelet-ukrajnai orosz ajkú lakosságot, hanem elvette az otthonaikat, a jövőjüket, az életüket. A Donbaszban egyes források szerint már alig élnek férfiak.”

Nyitókép forrása: Simon Wohlfahrt / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bikfic-0
2025. augusztus 24. 18:07
Hát erről minden normális embernek csak nyomdafestéket nem tűrő szavak jutnak eszébe.
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2025. augusztus 24. 17:59
Ti nem vagytok emberek, gelencsér, de magyarok biztosan nem.
Válasz erre
2
0
esvany-0
2025. augusztus 24. 17:55
"Európa és Ukrajna sorsa mára végérvényesen összefonódott" Elsősorban nem "Európa", hane az Európai Unió. Másodsorban nem "végérvényesen", csak ideiglenesen, ameddig a Soros-maffia uralja az EU-t és Ukrajnát. De ez nem tart örökké, vagy így, vagy úgy, de vége lesz.
Válasz erre
4
0
kiss.istvan770
2025. augusztus 24. 17:54
Ferike! Hülyébb vagy, mint a 100 éves átlag: "Ukrajna mindannyiunk közös európai jövőjéért harcol." Ukrajna egész Európa legnagyobb ellensége. Ha a libbant EU vezérek beengednék az EU-ba, akkor Európának vége. Ha addig nem ér véget a háború, akkor világháborút provokál, ha véget ér, akkor nyomorba döntik Európa népét.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!