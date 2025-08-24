„»A békéhez erő kell.«

Ma délelőtt meghallgattuk Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt, valamint Kanada miniszterelnökét Mark Carneyt Ukrajna Függetlenségének napja alkalmából.

Ukrajna immár 3,5 éve harcol – nem csak saját szuverenitásáért, hanem mindannyiunk közös európai jövőjéért. Az ukrán hadsereg ez idő alatt a kontinens legfelkészültebb és legharcedzettebb seregévé vált, stratégiai és taktikai tudása kiemeli az európai mezőnyből.

Március óta egyébként Ukrajna hajlandó lenne a feltétel nélküli tűzszünetre, de Oroszország ezt konzekvensen elutasítja.

Miközben egyre többen próbálják relativizálni a valóságot, egy dolgot érdemes újra és újra kimondani: Ukrajna békét akar. Az agresszor nem. És szomorú, de ezt az agresszort – olykor közvetlenül olykor közvetve – támogatja a magyar állampárt is, amelynek egyes csatolmányai még hasznot is húznak a háborúból. Az orosz olajszankciók árnyékában profitálnak – miközben emberek milliói váltak földönfutóvá.

A háború gazdasági vonatkozásai sem elhanyagolhatók. Európa rengeteg pénzt adott Ukrajnának, de cserébe az ukrán menekültek már most hatalmas hozzáadott értéket teremtenek: csak Lengyelországban közel 100.000 új vállalkozást hoztak létre. Sok helyen enyhíti ez az EU- szinten jelentkező, égető mértékű munkaerőhiányt.

Európa és Ukrajna sorsa mára végérvényesen összefonódott.

De valakinek majd újjá is kell építenie Ukrajnát, hiszen az orosz hadsereg városokat, falvakat radírozott le a térképről. Oroszország nem felszabadította a kelet-ukrajnai orosz ajkú lakosságot, hanem elvette az otthonaikat, a jövőjüket, az életüket. A Donbaszban egyes források szerint már alig élnek férfiak.”

