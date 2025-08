„Tőlem is mindig ezt kérdezik. Meg a hajápolási tippek, ez a másik. amivel állandóan nyaggatnak. Péter és én, a két kiismerhetetlen fószer, ezek vagyunk mi, a sztoikus duó, a nyugalom mintaképei. És az a legszebb, hogy nem is kell, hogy ezt mi hirdessük magunkról, hanem mások jönnek oda, tömegek, hogy mi a nyugalmunk titka; hogy soha nem leszünk ingerültek, nem kezdünk kommentcsatákba, föl se emeljük a hangunkat. Senki nem lát be a higgadt visszafogottság álarca mögé. Fogalmuk sincs az érzelmeinkről. Ha valamit szeretek magunkban, az a szerénység és ez az örökkön nyugodt, kemény rendíthetetlenség.”