Bezzeg Románia: egyenesen a földbe vezették az ország gazdaságát

Árgus szemekkel figyelheti Putyin Magyarországot, Romániát és Szlovákiát: bejelentették az amerikai csapatok kivonását
A pontos számokat még nem közölték.
Románia nem tud kilábalni a túlzottdeficit-eljárásból, mivel az új vezetés sem tud zökkenőmentesen tárgyalni a Bizottsággal, és a lakosság ellenzi a reformokat. Komoly bajba kerülhetnek, ha nem sikerül lehívni az uniós forrásokat.
Már öt éve zajlik Románia ellen az uniós költségvetési eljárás, amely alatt nyög az ország, és ami az új vezetés ellenére is döcög. Hiába kaptak haladékot gyors és fájdalmas reformokra lesz szükség, ha az összes elérhető forrást le akarja hívni az EU-párti Nicușor Dan elnök. A portfolio.hu részletes elemzésben tárgyalta a helyzetet.
Az Európai Unió túlzottdeficit-eljárása (EDP) 2020-ban indult meg Románia ellen, ami az egyik leghosszabb időszak, amíg egy tagállamot a szigorú költségvetési politika betartására próbált rábírni Brüsszel.
Mint a Portfolió cikke leírja: az EDP egy olyan korrekciós mechanizmus, amelynek célja, hogy a tagállamok fenntartsák a fiskális fegyelmet, és hiányukat, illetve államadósságukat a közösen elfogadott 3%-os hiány-, és 60%-os adóssághatáron belül tartsák.
Bár 9 tagállam ellen zajlik ilyen eljrás (köztük Magyarország ellen is)
Románia nagyon nehezen kezeli a helyzetet, hiszen az országra a mélyen gyökerező makrogazdasági egyensúlytalanságokon és lassú növekedésen túl, az uniós források tartósan gyenge felhasználása is jellemző.
A szakértők szerint nem jók a kilátások.
Ezt is ajánljuk a témában
A pontos számokat még nem közölték.
Románia költségvetési hiánya 2024-ben elérte a GDP 9,3%-át és 2025-ben is várhatóan 8,6% körül marad. Ez a tartós túlköltekezés eredménye, amely többek között bér és nyugdíjemelést is tartalmazott.
A tartósan magas infláció, valamint a GDP 8–9%-át kitevő folyó fizetési mérleghiány erős belső keresletet, ugyanakkor gyenge exportteljesítményt jelez.
Hiába értékelték sokan pozitívan Brüsszelben Nicușor Dan győzelmét a piaci bizalom egyre inkább fogyóban van – írja a lap.
Ezt is ajánljuk a témában
Lecsapott a hírhedt korrupcióellenes ügyészség.
Az Európai Bizottság 2025 júniusában állapította meg, hogy Románia nem tett érdemi lépéseket a túlzott hiány csökkentésére, amit a Tanács hivatalosan is megerősített, hogy az országnak október 15-ig kellett konkrét intézkedéseket bemutatnia a hiány csökkentésére, és legkésőbb 2030-ig meg kell felelnie a túlzottdeficit-eljárás követelményeinek.
Ennek érdekében az ország két fiskális csomagot fogadott el 2025-ben: az első adóemeléseket és a bérek korlátozását tartalmazza, a második csomag a nyugdíj-, egészségügyi, vállalatirányítási és közigazgatási reformokat célozta.
A lépések azonban nagy társadalmi ellenállást váltottak ki.
Az EDP követelményeinek be nem tartása azonban nemcsak a fiskális stabilitást veszélyezteti, hanem Románia uniós forrásokhoz való hozzáférését is.
Ráadásul az új vezetés ellenére nem zökkenőmentes a Bizottsággal való egyezkedés, az időablak pedig egyre csak szűkül, így Románia könnyen kettős csapdába kerülhet, ugyanis az uniós finanszírozáshoz való hozzáférés elvesztéséből egyenes ágon következne, hogy drágább hazai hitelekből kéne pótolnia a kieső összegeket.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Gazdasági, hadiipari, energetikai kérdésekről is tárgyal Orbán Viktor és Donald Trump a jövő héten – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
***