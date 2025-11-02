Bezzeg Románia: egyenesen a földbe vezették az ország gazdaságát

Már öt éve zajlik Románia ellen az uniós költségvetési eljárás, amely alatt nyög az ország, és ami az új vezetés ellenére is döcög. Hiába kaptak haladékot gyors és fájdalmas reformokra lesz szükség, ha az összes elérhető forrást le akarja hívni az EU-párti Nicușor Dan elnök. A portfolio.hu részletes elemzésben tárgyalta a helyzetet.

Nicușor Dan Románia elnöke/NICOLAS TUCAT / AFP

Romániának szigorú költségvetési politikára lenne szüksége

Az Európai Unió túlzottdeficit-eljárása (EDP) 2020-ban indult meg Románia ellen, ami az egyik leghosszabb időszak, amíg egy tagállamot a szigorú költségvetési politika betartására próbált rábírni Brüsszel.

Mint a Portfolió cikke leírja: az EDP egy olyan korrekciós mechanizmus, amelynek célja, hogy a tagállamok fenntartsák a fiskális fegyelmet, és hiányukat, illetve államadósságukat a közösen elfogadott 3%-os hiány-, és 60%-os adóssághatáron belül tartsák.