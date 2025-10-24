Román hétköznapok: korrupción érték az adóhatóságot

A romániai adóhatóság (ANAF) bukaresti irodájának egyik csalásellenes felügyelőjét, Constantin Nistort korrupcióellenes ügyészek csúszópénz elfogadásán érték tetten – számolt be a maszol.ro.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) közleménye szerint Nistor az elmúlt másfél hónapban ellenőrzést végzett egy kereskedelmi cégnél, ahol több szabálytalanságot tárt fel.

Az ügyészek szerint 3000 lej kenőpénzt kért a cég vezetőjétől, hogy ne bővítse az ellenőrzést, és csak bírságot szabjon ki.

A felügyelőt csütörtökön érte tetten a DNA, amint átvette a pénzt. Mindkét gyanúsítottat 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték, ez idő alatt Nistor nem végezheti ellenőri munkáját, és egyikük sem hagyhatja el az országot.

Nyitókép forrása: Daniel Mihailescu / AFP