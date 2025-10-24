Találtunk egy uniós statisztikát, amiben tényleg lekörözött minket Románia, és még büszkék is lehetünk rá

Az Európai Unió Környezetvédelmi Főigazgatóságának adatai szerint a PM2,5 koncentráció tekintetében Romániában a legmagasabb az éves átlag, 16 µg/m³, ezzel az ország az EU legszennyezettebb levegőjű tagállama. Romániát Bulgária, Ciprus, Lengyelország, Szlovénia és Görögország követi, mindegyik 15 µg/m³ értékkel.

Magyarország holtversenyben Csehországgal a 9. helyen áll 12 µg/m³ értékkel, míg Szlovákia Olaszországgal holtversenyben a 7. helyen szerepel 13 µg/m³ értékkel.

Ez azt jelenti, hogy a visegrádi országok közül Magyarországon és Csehországban a legjobb a levegőminőség.

Az Európai Unióban a legtisztább levegőjű országok a balti államok és az északi országok. A legalacsonyabb PM2,5 koncentrációt Észtországban (4 µg/m³), valamint Finnországban és Svédországban (mindkettő 5 µg/m³) mérték.