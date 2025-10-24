Találtunk egy uniós statisztikát, amiben tényleg lekörözött minket Románia, és még büszkék is lehetünk rá

Nem fizetett a román vasúttársaság: összeomlott a közlekedés
Valami nincs rendben a levegővel keleti szomszédunkban.
Az Európai Unió Környezetvédelmi Főigazgatóságának adatai szerint a PM2,5 koncentráció tekintetében Romániában a legmagasabb az éves átlag, 16 µg/m³, ezzel az ország az EU legszennyezettebb levegőjű tagállama. Romániát Bulgária, Ciprus, Lengyelország, Szlovénia és Görögország követi, mindegyik 15 µg/m³ értékkel.
Magyarország holtversenyben Csehországgal a 9. helyen áll 12 µg/m³ értékkel, míg Szlovákia Olaszországgal holtversenyben a 7. helyen szerepel 13 µg/m³ értékkel.
Ez azt jelenti, hogy a visegrádi országok közül Magyarországon és Csehországban a legjobb a levegőminőség.
Az Európai Unióban a legtisztább levegőjű országok a balti államok és az északi országok. A legalacsonyabb PM2,5 koncentrációt Észtországban (4 µg/m³), valamint Finnországban és Svédországban (mindkettő 5 µg/m³) mérték.
A PM2,5 a levegőben lévő, 2,5 mikrométernél kisebb finom részecskék koncentrációját jelzi. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt éves határérték 5 µg/m³, míg az Európai Unió jelenlegi éves határértéke 25 µg/m³.
A Főigazgatóság az adatokhoz kapcsolódóan azt írta, hogy a levegőszennyezés az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent Európában. Ennek ellenére továbbra is a régió legnagyobb környezeti egészségügyi kockázata:
Az Európai Unió környezeti levegőminőségi és tisztább levegőről szóló irányelve 2024. december 10-én lépett hatályba, ami fontos mérföldkő a levegőszennyezés további csökkentésére irányuló erőfeszítésekben. Az irányelv új és felülvizsgált levegőminőségi szabványokat határoz meg, amelyeket 2030. január 1-jéig kell elérni.
Nyitókép forrása: Daniel Mihalescu / AFP
A román vasút a pályahasználati díjjal, és az áramdíjjal is tartozik.
