Nem fizetett a román vasúttársaság: összeomlott a közlekedés

Bezzeg Románia: mindenki tartozik mindenkinek a helyi vasútnál
Az áramszolgáltató már ott tart, hogy kitiltaná a CFR szerelvényeit a vasúti hálózatról.
A román vasút a pályahasználati díjjal, és az áramdíjjal is tartozik.
A román vasúti infrastruktúrát kezelő CFR SA október 21-én 47 vonatjáratot állított le a CFR Călători tartozásai miatt – számolt be róla a maszol.ro. A leállítás oka az volt, hogy a személyszállítást végző állami cég körülbelül 100 millió lejjel tartozott a pályahasználati díjjal. A tárgyalások eredményeként kiderült, hogy az adósság pontos összege 79,9 millió lej.
A leállított járatok között szerepeltek többek között a Brassó–Bukarest, Nagyvárad–Temesvár, Szatmárnémeti–Nagyvárad, Marosvásárhely–Nagyszeben, Brassó–Madéfalva, Szatmárnémeti–Halmi, Marosvásárhely–Tövis, Nagyszeben–Segesvár és Nagyszeben–Medgyes vonalak.
A CFR SA jelezte, hogy amennyiben a CFR Călători nem teljesíti a fizetési kötelezettségeit, további járatokat függeszthet fel. Ez az intézkedés korábban is kilátásba volt helyezve, de akkor nem hajtották végre. Ciprian Șerben szállításügyi miniszter Facebook-bejegyzésben sürgette a CFR Călători és a CFR SA vezetőit, hogy tegyenek meg mindent a vonatközlekedés normalizálásáért.
Ha a párbeszéd nem vezet eredményre, kénytelen leszek intézkedéseket hozni. A helyzet súlyos társadalmi következményekkel jár, és nekem, mint miniszternek, kötelességem az állampolgárok érdekében döntéseket hozni”
– írta. A miniszter megjegyezte, hogy októberben a vasúti reformért felelős hatóság (ARF) 243 millió lejt utalt át a CFR Călători számlájára, amelyből az adósság törleszthető lenne. Hangsúlyozta, hogy mindkét cég állami tulajdonban van, így a helyzet különösen abszurd.
A CFR SA délután közölte, hogy a járatok ideiglenes felfüggesztését megszüntették, és a vonatok a menetrend szerint közlekednek. A CFR Călători nemcsak a pályahasználati díjjal, hanem az Electrificare CFR SA-nak is adós, mivel nem fizette ki a villanymozdonyok által fogyasztott elektromos energia díját. Az Electrificare CFR SA azzal fenyegetőzik, hogy megtiltja a villanymozdonyok használatát. A CFR SA korábban figyelmeztetett, hogy ha a CFR Călători nem rendezi tartozásait, november 7-től további járatokat függeszthet fel.
Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az áramszolgáltató már ott tart, hogy kitiltaná a CFR szerelvényeit a vasúti hálózatról.
***