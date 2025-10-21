Ft
CFR Călători vasút Románia

Nem fizetett a román vasúttársaság: összeomlott a közlekedés

2025. október 21. 17:38

A román vasút a pályahasználati díjjal, és az áramdíjjal is tartozik.

2025. október 21. 17:38
null

A román vasúti infrastruktúrát kezelő CFR SA október 21-én 47 vonatjáratot állított le a CFR Călători tartozásai miatt – számolt be róla a maszol.ro.  A leállítás oka az volt, hogy a személyszállítást végző állami cég körülbelül 100 millió lejjel tartozott a pályahasználati díjjal. A tárgyalások eredményeként kiderült, hogy az adósság pontos összege 79,9 millió lej.

A leállított járatok között szerepeltek többek között a Brassó–Bukarest, Nagyvárad–Temesvár, Szatmárnémeti–Nagyvárad, Marosvásárhely–Nagyszeben, Brassó–Madéfalva, Szatmárnémeti–Halmi, Marosvásárhely–Tövis, Nagyszeben–Segesvár és Nagyszeben–Medgyes vonalak.

A CFR SA jelezte, hogy amennyiben a CFR Călători nem teljesíti a fizetési kötelezettségeit, további járatokat függeszthet fel. Ez az intézkedés korábban is kilátásba volt helyezve, de akkor nem hajtották végre. Ciprian Șerben szállításügyi miniszter Facebook-bejegyzésben sürgette a CFR Călători és a CFR SA vezetőit, hogy tegyenek meg mindent a vonatközlekedés normalizálásáért.

Ha a párbeszéd nem vezet eredményre, kénytelen leszek intézkedéseket hozni. A helyzet súlyos társadalmi következményekkel jár, és nekem, mint miniszternek, kötelességem az állampolgárok érdekében döntéseket hozni”

– írta. A miniszter megjegyezte, hogy októberben a vasúti reformért felelős hatóság (ARF) 243 millió lejt utalt át a CFR Călători számlájára, amelyből az adósság törleszthető lenne. Hangsúlyozta, hogy mindkét cég állami tulajdonban van, így a helyzet különösen abszurd.

A CFR SA délután közölte, hogy a járatok ideiglenes felfüggesztését megszüntették, és a vonatok a menetrend szerint közlekednek. A CFR Călători nemcsak a pályahasználati díjjal, hanem az Electrificare CFR SA-nak is adós, mivel nem fizette ki a villanymozdonyok által fogyasztott elektromos energia díját. Az Electrificare CFR SA azzal fenyegetőzik, hogy megtiltja a villanymozdonyok használatát. A CFR SA korábban figyelmeztetett, hogy ha a CFR Călători nem rendezi tartozásait, november 7-től további járatokat függeszthet fel.

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP

szemlelo-2
2025. október 21. 19:20
Érdekes lenne megtudni, hogy mi van a háttérben! Európában mindenütt a közösségi közlekedést az állam szubvencionálja., Romániában is. Ha a vasúttársaság nem tud fizetni, akkor vagy az állam nem fizet nekik, vagy máshova ment a pénz.
patriota-0
2025. október 21. 19:08
"Ha a párbeszéd nem vezet eredményre, kénytelen leszek intézkedéseket hozni. " Ez nagyon fenyegetően hangzik. Ha a diskurzus nem old meg semmit, akár még tehetnek is valamit.
nempolitizalok-0
2025. október 21. 18:58
Az a gond, hogy a románok túlélését Erdély biztosítja. Ha Erdélyt nem csatolják romániához, ma már talán nem is önálló románia. Eladták és magyar vagy francia vagy német gyarmat.
NeMá
2025. október 21. 18:11 Szerkesztve
Az ellenzékünk Róm-mánia! A végén Románok fogják visza adni Erdélyt :) Kádárnak már egyszer felajánlották, Kádár internacionalista komcsiként árulta el Magyarországot azzal, nem fogadta el, mert Kádár szerint nem bírta volna a Magyar gazdaság!
