Nem fizetett a román vasúttársaság: összeomlott a közlekedés

A román vasúti infrastruktúrát kezelő CFR SA október 21-én 47 vonatjáratot állított le a CFR Călători tartozásai miatt – számolt be róla a maszol.ro. A leállítás oka az volt, hogy a személyszállítást végző állami cég körülbelül 100 millió lejjel tartozott a pályahasználati díjjal. A tárgyalások eredményeként kiderült, hogy az adósság pontos összege 79,9 millió lej.

A leállított járatok között szerepeltek többek között a Brassó–Bukarest, Nagyvárad–Temesvár, Szatmárnémeti–Nagyvárad, Marosvásárhely–Nagyszeben, Brassó–Madéfalva, Szatmárnémeti–Halmi, Marosvásárhely–Tövis, Nagyszeben–Segesvár és Nagyszeben–Medgyes vonalak.

A CFR SA jelezte, hogy amennyiben a CFR Călători nem teljesíti a fizetési kötelezettségeit, további járatokat függeszthet fel. Ez az intézkedés korábban is kilátásba volt helyezve, de akkor nem hajtották végre. Ciprian Șerben szállításügyi miniszter Facebook-bejegyzésben sürgette a CFR Călători és a CFR SA vezetőit, hogy tegyenek meg mindent a vonatközlekedés normalizálásáért.

Ha a párbeszéd nem vezet eredményre, kénytelen leszek intézkedéseket hozni. A helyzet súlyos társadalmi következményekkel jár, és nekem, mint miniszternek, kötelességem az állampolgárok érdekében döntéseket hozni”

– írta. A miniszter megjegyezte, hogy októberben a vasúti reformért felelős hatóság (ARF) 243 millió lejt utalt át a CFR Călători számlájára, amelyből az adósság törleszthető lenne. Hangsúlyozta, hogy mindkét cég állami tulajdonban van, így a helyzet különösen abszurd.