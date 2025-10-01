Bezzeg Románia: mindenki tartozik mindenkinek a helyi vasútnál

A Club Feroviar című román vasúti szakportál birtokába került dokumentum szerint nem közlekedhetnek az országos vasúti hálózaton a Román Vasúttársaság utasszállító részlegének (CFR Calatori) villamosmozdonyai, mivel az állami vasúti cég adósságokat halmozott fel a vasúti áramszolgáltató, az Electrificare CFR Rt. felé.

Erről a blamáról a Krónika is beszámolt. Mint írták, a kitiltás oka, hogy

a vasúttársaság utasszállító részlege csak részben fizette ki az elmúlt hónapokban kiállított villanyszámlákat.

A dokumentum alapján az áramszolgáltató hétfőn értesítette a vállalatot a felhalmozott hátralékról. Kiderült, hogy a számlákat április óta csak részben fizette ki a társaság.

„Ezúton értesítjük önöket, hogy 2025. 10. 07-től alkalmazásra kerül az áramellátás megszakítására vonatkozó intézkedés, az S.N.T.F.C. CFR Calatori S.A. tulajdonában lévő villamos vontatóegységek villamosított vasúti infrastruktúrához való hozzáférési jogának visszavonásával” – olvasható az Electrificare CFR Rt. vezérigazgatója, Stefan-Razvan Radulescu által aláírt dokumentumban.