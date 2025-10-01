Ft
hatály Román Vasúttársaság hálózat szerelvény CFR tartozás infrastruktúra

Bezzeg Románia: mindenki tartozik mindenkinek a helyi vasútnál

2025. október 01. 17:32

Az áramszolgáltató már ott tart, hogy kitiltaná a CFR szerelvényeit a vasúti hálózatról.

2025. október 01. 17:32
null

A Club Feroviar című román vasúti szakportál birtokába került dokumentum szerint nem közlekedhetnek az országos vasúti hálózaton a Román Vasúttársaság utasszállító részlegének (CFR Calatori) villamosmozdonyai, mivel az állami vasúti cég adósságokat halmozott fel a vasúti áramszolgáltató, az Electrificare CFR Rt. felé. 

Erről a blamáról a Krónika is beszámolt. Mint írták, a kitiltás oka, hogy

a vasúttársaság utasszállító részlege csak részben fizette ki az elmúlt hónapokban kiállított villanyszámlákat.

A dokumentum alapján az áramszolgáltató hétfőn értesítette a vállalatot a felhalmozott hátralékról. Kiderült, hogy a számlákat április óta csak részben fizette ki a társaság.

„Ezúton értesítjük önöket, hogy 2025. 10. 07-től alkalmazásra kerül az áramellátás megszakítására vonatkozó intézkedés, az S.N.T.F.C. CFR Calatori S.A. tulajdonában lévő villamos vontatóegységek villamosított vasúti infrastruktúrához való hozzáférési jogának visszavonásával” – olvasható az Electrificare CFR Rt. vezérigazgatója, Stefan-Razvan Radulescu által aláírt dokumentumban.

Megpihenhetnek a villanymozdonyok

Az erdélyi lap a fentiek alapján arról írt, hogy ha az intézkedés hatályba lép, akkor jövő keddtől, azaz október 7-től 

a CFR villamos mozdonyai a kocsiszínben maradnak, és csak a dízelmozdonyok közlekedhetnek. 

Bár Románia vasúti hálózatának csak 40 százaléka villamosított, a döntés kiemelten érinti az állami üzemeltető távolsági járatait – húzták alá a cikkben.

Kiderült továbbá az is, hogy az említett dokumentum már nem az első figyelmeztetés volt a társaság részére. 2025. augusztus végén az Országos Vasúttársaság arról értesítette az utasszállító részlegét, hogy szeptember 1-jétől a Regio vonatok, október 1-jétől pedig az InterRegio vonatok nem használhatják az infrastruktúrát – sorolta a Krónika.

Mindenki tartozott már mindenkinek

A Club Feroviar szerint a tilalom annak tudható be, hogy a CFR nem, vagy csak részben fizette az infrastruktúra-használati díjat.

A kifizetetlen összeg 41 414 733,68 lej volt, ami közel 8,2 millió eurónak felel meg.

Az összeállításban arra is felhívták a figyelmet, hogy nem ez az egyetlen üzemeltető, amely ilyen helyzetben volt, mivel a Transferoviar Calatori (TFC) is tartozott a CFR-nek. 

Ezt követően a Vasúti Reformhatóság (ARF) elnöke, Mihai Barbu bejelentette, hogy megoldást talált az adósságok kifizetésére: Bár a kifizetések nem a megállapodás szerint történtek, a CFR Rt. ideiglenesen felfüggesztette az intézkedést, mivel az adós cégek részben kiegyenlítették a tartozásukat – idézte a lap.

Nyitókép illusztráció. Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

 

janicsar-2
2025. október 01. 18:15
Pedig, a nemzetközi járatokon kívül, alig közlekedik belföldi, távolsági vonat
neszteklipschik
2025. október 01. 17:44
Na, lippsik, riadó van: ismét lehet szopni a bezzegromán f@szt! :-)
