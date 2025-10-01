Bezzeg Románia: mindenki tartozik mindenkinek a helyi vasútnál

Nagyobb ellenség, mint Putyin: belülről pusztítja Ukrajnát, Zelenszkij tehetetlen vele szemben
A Club Feroviar című román vasúti szakportál birtokába került dokumentum szerint nem közlekedhetnek az országos vasúti hálózaton a Román Vasúttársaság utasszállító részlegének (CFR Calatori) villamosmozdonyai, mivel az állami vasúti cég adósságokat halmozott fel a vasúti áramszolgáltató, az Electrificare CFR Rt. felé.
Erről a blamáról a Krónika is beszámolt. Mint írták, a kitiltás oka, hogy
a vasúttársaság utasszállító részlege csak részben fizette ki az elmúlt hónapokban kiállított villanyszámlákat.
A dokumentum alapján az áramszolgáltató hétfőn értesítette a vállalatot a felhalmozott hátralékról. Kiderült, hogy a számlákat április óta csak részben fizette ki a társaság.
„Ezúton értesítjük önöket, hogy 2025. 10. 07-től alkalmazásra kerül az áramellátás megszakítására vonatkozó intézkedés, az S.N.T.F.C. CFR Calatori S.A. tulajdonában lévő villamos vontatóegységek villamosított vasúti infrastruktúrához való hozzáférési jogának visszavonásával” – olvasható az Electrificare CFR Rt. vezérigazgatója, Stefan-Razvan Radulescu által aláírt dokumentumban.
Az erdélyi lap a fentiek alapján arról írt, hogy ha az intézkedés hatályba lép, akkor jövő keddtől, azaz október 7-től
a CFR villamos mozdonyai a kocsiszínben maradnak, és csak a dízelmozdonyok közlekedhetnek.
Bár Románia vasúti hálózatának csak 40 százaléka villamosított, a döntés kiemelten érinti az állami üzemeltető távolsági járatait – húzták alá a cikkben.
Kiderült továbbá az is, hogy az említett dokumentum már nem az első figyelmeztetés volt a társaság részére. 2025. augusztus végén az Országos Vasúttársaság arról értesítette az utasszállító részlegét, hogy szeptember 1-jétől a Regio vonatok, október 1-jétől pedig az InterRegio vonatok nem használhatják az infrastruktúrát – sorolta a Krónika.
A Club Feroviar szerint a tilalom annak tudható be, hogy a CFR nem, vagy csak részben fizette az infrastruktúra-használati díjat.
A kifizetetlen összeg 41 414 733,68 lej volt, ami közel 8,2 millió eurónak felel meg.
Az összeállításban arra is felhívták a figyelmet, hogy nem ez az egyetlen üzemeltető, amely ilyen helyzetben volt, mivel a Transferoviar Calatori (TFC) is tartozott a CFR-nek.
Ezt követően a Vasúti Reformhatóság (ARF) elnöke, Mihai Barbu bejelentette, hogy megoldást talált az adósságok kifizetésére: Bár a kifizetések nem a megállapodás szerint történtek, a CFR Rt. ideiglenesen felfüggesztette az intézkedést, mivel az adós cégek részben kiegyenlítették a tartozásukat – idézte a lap.
