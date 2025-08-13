Ezek a Trump-Putyin találkozó veszélyei

Zelenszkij viszont az ukrán alkotmányra hivatkozva elutasítja a területek átadását. Foreman szerint az amerikai elnök nem terjeszkedhet túl a hatáskörén:

A saját politikai öröksége érdekében sem árulhatja el Ukrajnát. Ha Trumpnak nem sikerül egy tűzszünetet tető alá hoznia, a csúcs kudarcot vall. Ez kell legyen a vörös vonal.”

Szerinte az amerikai elnök egy esetleges Putyinnak tett engedménnyel azt kockáztatja, hogy ő lehet a XXI. század Neville Chamberlainje. Ezzel az Egyesült Királyság miniszterelnökére utalt, akit Adolf Hitler, a Harmadik Birodalom kancellárja az orránál fogva vezetett a békeígéreteivel 1939-ben, közvetlenül a második világháború kirobbantása előtt.

Daniel Fried, az Egyesült Államok volt varsói nagykövete szerint viszont a megbeszélés

„előmozdíthat egy elfogadható egyezséget”, de csak akkor, ha nem adja meg Putyinnak az ukrán területeket és a további hódítások lehetőségét.

Fried hangsúlyozta: az egyezmény nem korlátozhatja Ukrajna önvédelmi képességét. Szerinte az Egyesült Államok erőpozícióban van Oroszországgal szemben, amelynek gazdaságára komoly csapást mérhet, és továbbra is fegyverekkel támogathatja Ukrajnát.

Az Egyesült Államoknak arra kell használnia az erejét, hogy egy olyan megállapodást kössön, ami neki, Ukrajnának, Európának és a szabad világnak is előnyös”

– fogalmazott a szakértő.

Fotó: Alexander NEMENOV / AFP