alaszka tárgyalás Oroszország orosz-ukrán-háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Ezek a Trump-Putyin találkozó veszélyei

2025. augusztus 13. 17:07

A Foreign Policy magazin vezető elemzőket kérdezett.

2025. augusztus 13. 17:07
Pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy egy esetleges ukrajnai tűzszünetről tárgyaljanak. A Foreign Policy szerint azonban a nemzetközi politikai körök és a közvélemény egy része azonban szkeptikus, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem kapott meghívást az eseményre.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin 2018-ban
Forrás: Yuri KADOBNOV / AFP

Trump napokban már maga is mérsékelte a várakozásokat, és arról beszélt:

Meglátjuk, mik a keretek, aztán felhívom Zelenszkij elnököt és az európai vezetőket. Nem kötök megállapodást, nem rajtam múlik.”

Kijev és szövetségesei attól tartanak, Putyin ráveheti Trumpot egy Oroszországnak kedvező egyezségre. Zelenszkij szerint az orosz vezető célja, hogy „megtévessze Amerikát”, a találkozót pedig „személyes győzelemként” mutassa be, majd folytassa agresszív politikáját.

John Foreman, az Egyesült Királyság volt moszkvai és kijevi védelmi attaséja amiatt aggódik, hogy

Trump „Ukrajna feje felett” köthet alkut, a müncheni egyezményhez hasonlóan, amely Csehszlovákia kárára született.

Bírálta a különmegbízott Steve Witkoff „blöffölő” diplomáciáját is, aki szerinte

a Kreml kottájából játszik”.

Trump újra felvetette a „területcsere” lehetőségét, bár hozzátette:

próbál visszaszerezni némi területet Ukrajnának.

Zelenszkij viszont az ukrán alkotmányra hivatkozva elutasítja a területek átadását. Foreman szerint az amerikai elnök nem terjeszkedhet túl a hatáskörén:

A saját politikai öröksége érdekében sem árulhatja el Ukrajnát. Ha Trumpnak nem sikerül egy tűzszünetet tető alá hoznia, a csúcs kudarcot vall. Ez kell legyen a vörös vonal.”

Szerinte az amerikai elnök egy esetleges Putyinnak tett engedménnyel azt kockáztatja, hogy ő lehet a XXI. század Neville Chamberlainje. Ezzel az Egyesült Királyság miniszterelnökére utalt, akit Adolf Hitler, a Harmadik Birodalom kancellárja az orránál fogva vezetett a békeígéreteivel 1939-ben, közvetlenül a második világháború kirobbantása előtt.

Daniel Fried, az Egyesült Államok volt varsói nagykövete szerint viszont a megbeszélés

„előmozdíthat egy elfogadható egyezséget”, de csak akkor, ha nem adja meg Putyinnak az ukrán területeket és a további hódítások lehetőségét.

Fried hangsúlyozta: az egyezmény nem korlátozhatja Ukrajna önvédelmi képességét. Szerinte az Egyesült Államok erőpozícióban van Oroszországgal szemben, amelynek gazdaságára komoly csapást mérhet, és továbbra is fegyverekkel támogathatja Ukrajnát.

Az Egyesült Államoknak arra kell használnia az erejét, hogy egy olyan megállapodást kössön, ami neki, Ukrajnának, Európának és a szabad világnak is előnyös”

– fogalmazott a szakértő.

***

Fotó: Alexander NEMENOV / AFP

