11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington Trump Orbán Viktor

Trump érti a békét, Brüsszel a háborút választja – Stratéga Szijjártó Péterrel

2025. november 04. 19:15

Washingtonban a béke, Brüsszelben a háború a téma, Magyarország pedig továbbra is a józan ész mentén halad. Trump és Orbán tárgyalása új irányt adhat a magyar külpolitikának, miközben Európa jövője ismét a nagyhatalmak kezébe kerülhet.

2025. november 04. 19:15
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Orbán Viktor az egyetlen olyan európai politikus, aki az ukrajnai háború kirobbanásának az első pillanatától egészen mostanáig a béke álláspontját képviseli Európában
  • Orbán Viktor és Donald Trump együttműködése stabil alapot jelent a magyar-amerikai kapcsolatok felvirágzásának
  • Nyugat-Európában a liberális elit köreiben döntés van arról, hogy Európát háborúba kell vinni

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kistv
2025. november 04. 20:40
Hogyne értené. Hogy is mondta Orbán Viktor pénteken: Aki békét akar, az békét csinál. Tehát a duma helyett végre csinálni kellene már.
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. november 04. 19:48
Fidesztolvajok továbbra is a moszkovita illiberalizmus (orosz típusú kipçak autokrácia) és a lopás, lukszizás és az ordas hazudozás mentén "haladnak". Tramplibohóc békéje? Lófasz esti fénnyel :D
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!