Trump érti a békét, Brüsszel a háborút választja – Stratéga Szijjártó Péterrel

2025. november 04. 19:15

Washingtonban a béke, Brüsszelben a háború a téma, Magyarország pedig továbbra is a józan ész mentén halad. Trump és Orbán tárgyalása új irányt adhat a magyar külpolitikának, miközben Európa jövője ismét a nagyhatalmak kezébe kerülhet.

2025. november 04. 19:15

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Orbán Viktor az egyetlen olyan európai politikus, aki az ukrajnai háború kirobbanásának az első pillanatától egészen mostanáig a béke álláspontját képviseli Európában

Orbán Viktor és Donald Trump együttműködése stabil alapot jelent a magyar-amerikai kapcsolatok felvirágzásának

Nyugat-Európában a liberális elit köreiben döntés van arról, hogy Európát háborúba kell vinni A teljes műsor itt tekinthető meg:

