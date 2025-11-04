Trump érti a békét, Brüsszel a háborút választja – Stratéga Szijjártó Péterrel

„Sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit” – Orbán nem maradt adós a válasszal Zelenszkij cinikus kijelentéseire
A magyar kormányfő hosszasan sorolta, mivel segítette Magyarország az utóbbi időben Ukrajnát.
Washingtonban a béke, Brüsszelben a háború a téma, Magyarország pedig továbbra is a józan ész mentén halad. Trump és Orbán tárgyalása új irányt adhat a magyar külpolitikának, miközben Európa jövője ismét a nagyhatalmak kezébe kerülhet.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
