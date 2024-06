Stephen King fia okozott némi fejetlenséget – képregény-újdonságok

A holló így igazi művészet, a kisebb-nagyobb képeken különleges stílusban rajzolódik ki az olvasó előtt egy olyan sztori, amiből egyébként már többet is láttunk (akár a később született Spawnt is ide sorolhatjuk), és ugyan megtépi kicsit az ember szívét, ráadásul szerencsére a bosszú sem értelmezhető mindenki számára, mégis kultikus mű a végeredmény. És ez a kultikus mű a Gabonak hála méltó módon jelenhetett meg, még extra képek is kerültek a kötetbe, ezzel olyan kötelezővé téve a kiadványt, mint amilyen a Sandman magyar kiadása.

Van még, csak bírjuk szusszal

És persze ez még mindig nem a teljes felhozatal, ami a Comic Conra és annak környékén megjelent, de lassan feldolgozzuk mindazt a mennyiséget, ami ellepett minket. Többek között a Fumax különlegességei is váratnak magukra, de már nem sokáig.