Anne Frank naplója rajzolva is megható, de más képregények is jutottak a Comic Conra

Az itthon először 2017-ben kiadott, majd az évek során elfogyott képregény különleges módon mutatja be a közismert naplót, alkalmazkodva mindenbe ahhoz, amit a tragikus sorsú lány a háború alatt lejegyzett, így paneleken láthatjuk, ahogy a családjával és jóformán idegenekkel rejtekhelyre vonul a fokozódó helyzet miatt, sorsuk pedig egyre szomorúbb a bezártság okán. Persze, Anneliese igazi tini lány, így néha nehéz azonosulni a folyton forrongó és lázadó kamasszal,

mégis, sokadik alkalommal is ugyanúgy, ugyanolyan szívszorítóan hat ránk a lezárás, mint elsőre.

Ha nem is egy Maus: egy túlélő regénye, a kötet így is megéri az árát, a rajzok ráadásul nagyon erősek és sokszor tökéletesen megfogják Anne Frank fanyar humorát, sőt rá is erősítenek. Már csak emiatt is ajánlott az 5999 forintos, puha fedeles kiadvány.