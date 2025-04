Lovecraft utolsó napja: az író tragédiája, a szerző pokla

Howard Phillips Lovecraft utolsó napja: kozmikus színjáték

A Rhode Island-i Jane Brown Memorial Hospital falai között járunk, ahol Howard Phillips Lovecraft fekszik, kinek ágyánál rejtélyes látogató teszi tiszteletét. Az idegen Randolph Carter néven mutatkozik be, és láthatóan nemcsak az író munkásságáról tud sokat, de múltjáról, sőt a jövőről is, beszélgetésük során szembesítve az írót minden bírálható kijelentésével, családi traumájával. Majd feltűnik Lovecraft belső utazása során korábbi felesége, Sonia Greene, aki talán a leghosszabb ideig adta vissza a szerző életbe vetett hitét, hogy sorra felbukkanjon Harry Houdini (kinek nevét felhasználva publikált Lovecraft), August Derleth és akár Nyarlathotep is.

Howard Phillips Lovecraft utolsó napja

A rejtélyes idegen azonban, aki Lovecraft személyét végigkíséri a saját lelki bugyrain, egyfajta Vergilius-másolat, aki igazából se nem Sonia, se nem Houidini, hanem Lovecraft személyes tükre – legalábbis a szerző valami ilyesmit szeretne közölni.

És bár a leírás szerint a történettel Giulivo nem mentegeti, de nem is egyszerűsíti le az írót, én mégis szinte végig azt éreztem, hogy nagyon súlyos vádakkal illeti a kozmikus horror atyját, mindent felhozva ellene, ami csak lehetséges. Családja hibáitól kezdve rasszista megnyilvánulásain át (reakciósként hivatlozva rá) egészen odáig, hogy szereplőin keresztül konkrétan Edgar Allan Poe szánalmas másolatává degradálja az írót. És ugyan Neil Gaiman és Stephen King is feltünik a színen, Lovecraft számos követőjén felül, csak azért, hogy azt bozonygassák, a jövő sokkal fényesebb Lovecraft számára: igazából ezt is felesleges iránynak és spekulációnak érzem.