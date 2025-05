Arkham titkai – a sötétség, amelynek forrását szeretnénk megtalálni

Klasszikusok új nyomása

Jonathan Green, magyarul eddig meg nem jelent művein felül azonban más is debütált a kiadónál, ami miatt a vállalkozás dicséretet érdemel. A Rakéta Könyvkiadó 30+ esztendővel ezelőtt megjelent, ma már nehezen beszerezhető kiadványai is ilyenek. Az elmúlt években már olyan klasszikusok láttak újra napvilágot, mint például a Halállabirintus, a Tolvajok városa, vagy éppen A Tűzhegy varázslója, mostanság pedig az ikonikus Bajnokok próbája, A hóboszorkány barlangjai, A végzet erdeje és A gyíkkirály szigete is büszkén illeszkedett be az impozáns Jackson-Livingstone sorba. Ezzel pedig az érdeklődők újra átélhetnek egy remek korszakot, miközben az újdonságok képében olyan történeteket ismerhetnek meg és játszhatnak végig, melyekre korábban esélyük sem volt.

Mi ez, ha nem egy sikersztori?

