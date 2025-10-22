Ruszin-Szendi üzeni: Ha a magyarok rosszul szavaznak, kezet emelnek rájuk

A háborúban rejlő morális rossz súlyosabb, mint a morális jó, írta Lewis Fry Richardson brit matematikus. S ha nem lenne igazsága a Richardson úrnak, akkor

nem kapálózna kézzel-lábbal azellen a mai ellenzék, hogy a politikai térfél nagyobbik fele úgy tekint rájuk és úgy is hívja őket, hogy háborúpártiak.

A háborúpártiság morális súlyát persze tényleg nehéz elviselni, politikai következményét pedig még kevésbé. A magam részéről elképzelhetetlennek tartom, hogy a halálra, vérontásra, áldozatok millióira bárki is mosolyogva tekintsen. Valójában a tiszások jobbik fele is így lehet vele, érzik, hogy ezzel nem lehet választást nyerni, ezért aztán tagadják. Magukat vallják a legbékepártibb közösségnek, akit valaha hátán hordott a föld.

De érzik azt is, hogy a magyarok nem hisznek nekik. Ha valóban békepártiak lennének, akkor már rég kitették volna a szűrüket az Európai Néppártból, ettől azonban borsódzik a hátuk.

De hogy az emberek mégis higgyenek nekik, valahogy elérték, hogy a Lakner Zoltán-Ruff Bálint balos elemző-aktivista kettős látványosan próbálják Orbánra húzni a vizes lepedőt. A HVG-ben ezt írják: „Nem elég már a régi »nóta«: egyre feljebb és feljebb kell tekerni a gyűlölet lángját, még nagyobbat kell ásni az amúgy sem kicsi árkon, hogy senki se gondolja, hogy átléphet rajta, és senki se gondolhassa a másik oldalon lévőről, hogy a hazájáért aggódó, tenni akaró magyar ember.”