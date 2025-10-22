Cseh külügyminiszter: Babiš „Orbán bábja” lehet Európában

Nem úgy fog viselkedni, mint egy Orbán-figura, hanem mint Orbán bábja. Ez nagy különbség.”

A külügyminiszter attól tart, hogy a politikus Csehország súlyát és hitelét is csökkentheti az Európai Tanácsban, ha az uniós vitákban követi Orbán „konfrontatív” stratégiáját.

Babiš – aki egyelőre még nem alakított kormányt – ugyan kijelentette, hogy nem akar konfliktust az Európai Unióval, de a külügyminiszter szerint retorikája és szövetségei a V4-es keményvonalas irányhoz kötik.