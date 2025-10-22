Cseh külügyminiszter: Babiš „Orbán bábja” lehet Európában

„Győzött az igazság!” – Orbán Viktor reagált Andrej Babis győzelmére (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint ez nagy lépés Csehországnak, és jó hír Európának.
A bukott politikus azzal riogat, hogy Csehország már nem fogja olyan mértékben támogatni Ukrajnát, mint eddig.
A prágai diplomácia vezetője szerint a választási győztes Andrej Babiš Orbán Viktor politikai vonalát követve ronthatja Csehország nemzetközi megítélését – írja a Politico.
Komoly aggodalmát fejezte ki Jan Lipavský cseh külügyminiszter a Politicónak adott interjúban, miután Andrej Babiš volt kormányfő újra megnyerte a csehországi választásokat, és várhatóan ismét miniszterelnök lesz.
Lipavský meglehetősen keresetlen szavakkal illette a leendő miniszterelnököt:
Nem úgy fog viselkedni, mint egy Orbán-figura, hanem mint Orbán bábja. Ez nagy különbség.”
A külügyminiszter attól tart, hogy a politikus Csehország súlyát és hitelét is csökkentheti az Európai Tanácsban, ha az uniós vitákban követi Orbán „konfrontatív” stratégiáját.
Babiš – aki egyelőre még nem alakított kormányt – ugyan kijelentette, hogy nem akar konfliktust az Európai Unióval, de a külügyminiszter szerint retorikája és szövetségei a V4-es keményvonalas irányhoz kötik.
Andrej Babiš Csehországával a legstabilabb közép-európai ország talál vissza Visegrádhoz, újra megerősödhet régiónk régi jó szövetsége. Kohán Mátyás írása.
Csehország az utóbbi években az EU egyik legjelentősebb ukránbarát szereplője volt: Prága több mint hárommillió lövedéket szállított Kijevnek, és szigorúan korlátozta az orosz diplomaták mozgását. Lipavský szerint azonban ez a politika hamarosan gyökeresen megváltozhat.
Nagyon pesszimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy Csehország megőrzi-e a jelenlegi helyét a nemzetközi színtéren Ukrajna támogatásában”
– mondta, hozzátéve:
Babiš bírálja a közös uniós lőszerkezdeményezést, és kijelentette, hogy nem ad új pénzt Ukrajnának (https://mandiner.hu/kulfold/2025/10/andrej-babis-bejelentette-csehorszag-az-allami-koltsegvetesbol-mar-nem-ad-penzt-ukrajnanak).”
A miniszter szerint ez alááshatja Csehország hitelességét a Moszkvával szemben keményebb álláspontot képviselő országok körében, és egyúttal
erősítheti Orbán regionális befolyását.
A Politico felidézi: Babišt gyakran hasonlítják Donald Trumphoz, akivel Orbán Viktor is rendszeresen példálózik. Lipavský viszont úgy látja, a cseh–amerikai kapcsolatok gyengülhetnek a Babiš-kormány alatt,
Trump azt mondja: költsetek többet védelemre. Mit fog tenni Babiš? Valószínűleg kevesebbet fog költeni”
– fogalmazott Lipavský.
A külügyminiszter szerint ez eltávolíthatja Csehországot az Egyesült Államok stratégiai szövetségi körétől, és az ország
olyan pozícióba kerülhet, mint Spanyolország: kevés befolyással, de sok kompromisszummal”.
Lipavský összegzése szerint Babiš politikája nem független, hanem alárendelt:
Az erős vezető illúzióját kelti, aki az asztalt veri Brüsszelben, de a valóságban Orbánnal együtt vétózna, és nem hozna semmit haza.”
A külügyminiszter attól tart, hogy Prága a következő években a visegrádi blokk radikálisabb szárnyához sodródik, miközben elveszíti eddigi hitelességét az európai fővárosokban.
Fotó: Michal Cizek / AFP