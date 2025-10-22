Ft
10. 22.
szerda
salzburg európa liga Robbie Keane Tóth Alex Ferencváros Red Bull Salzburg Dibusz Dénes FTC

Egy nagy kimaradó és egy nagy visszatérő: Robbie Keane Fradi-helyzetjelentése Salzburgból

2025. október 22. 21:13

Egy jó hírre egy rossz érkezett az ausztriai sajtótájékoztatón. Dibusz Dénes ismét játékra jelentkezik, Tóth Alex ellenben el sem utazott a Fradi csütörtöki Európa Liga-összecsapására.

2025. október 22. 21:13
null

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este a Red Bull Salzburg otthonában vívja soron következő Európa Liga-mérkőzését. A zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane a magyar bajnok szerdai sajtótájékoztatóján fontos részleteket árult el a csapattal kapcsolatban. A Fradi mestere egy jó hírrel kezdte: a legutóbbi klub- és válogatott mérkőzéseket kisebb sérülés miatt kihagyó Dibusz Dénes teljesen felépült, így ismét játékra kész – ez már csak azért is jó hír, mert a hétvégi balhéja után kereszttűzbe kerülő Gróf Dávid valószínűleg nincs a legjobb lelkiállapotban jelen pillanatban...

Gróf és Dibusz a Fradi edzésén
Szerdán, az Ausztriába való elutazás előtt még együtt edzett a Fradi két kapusa, Gróf Dávid és Dibusz Dénes (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Egy jó hírre azonban rögtön egy rossz is érkezett, Tóth Alex megsérült, így a 19 évesen is kulcsember középpályás már el sem utazott társaival Ausztriába. Keane ezen a ponton nem bírta ki, hogy ne hozza fel ismét az MLSZ sokat bírált magyar- és fiatalszabályát: „Egyelőre nem tudjuk, mennyi időt kell kihagynia, de reméljük, nem túl sokat. 

Nem akarok visszatérni arra a bizonyos szabályra, de azt kell mondjam, ez várható volt, hiszen Alex 19 éves és rengeteg mérkőzést játszik, túl van terhelve. Ilyen szempontból Varga Barnabásnál is megvan a sérülés veszélye, de remélhetőleg nála nem lesz ilyen gond.”

A Salzburg elleni EL-összecsapás csütörtökön 18:45-kor kezdődik, az M4 Sporton élőben nézhető.

(Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt)

