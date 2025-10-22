Egy nagy kimaradó és egy nagy visszatérő: Robbie Keane Fradi-helyzetjelentése Salzburgból

Fokozott sérülésveszély a Fradinál?

Egy jó hírre azonban rögtön egy rossz is érkezett, Tóth Alex megsérült, így a 19 évesen is kulcsember középpályás már el sem utazott társaival Ausztriába. Keane ezen a ponton nem bírta ki, hogy ne hozza fel ismét az MLSZ sokat bírált magyar- és fiatalszabályát: „Egyelőre nem tudjuk, mennyi időt kell kihagynia, de reméljük, nem túl sokat.