Megkérdezték Varga Barnabást, miért állt be a kapuba az újpesti derbin – ezt válaszolta

Varga a FradiMédiának árulta el, valójában mindig is szerette volna kipróbálni a kapusposztot, még ha ideális esetben nem is ilyen körülmények között. „Ilyenre nem készülünk fel előre még mi sem, pedig azért tényleg mindenre odafigyelünk. Az ilyen szituáció tényleg extrém. Nem lett belőle probléma, hál' istennek nem jött kapura lövés – magyarázta a Fradi idén 17 meccsen 14-szer eredményes gólzsákja, hozzátéve, Gróf piros lapja után szinte ösztönből cselekedett. – Sok idő nem volt gondolkodni, és nem is volt már sok hátra. Egyébként is