Megkérdezték Varga Barnabást, miért állt be a kapuba az újpesti derbin – ezt válaszolta

Megszólalt a Fradi kiállított kapusa: így reagált arra, hogy fellökte a labdaszedőt
Egy másik kapus közben megdicsérte Vargát.
A Ferencváros gólzsákjáról kiderült, a kapusposzthoz is van affinitása. Varga Barnabás szerint az ilyesmire nem lehet felkészülni, de praktikus volt, hogy csatárként ő helyettesítette a kiállított Grófot – Salzburgban viszont szerencsére már ismét inkább a fejét használhatja majd...
Továbbra is téma a hétvégi Újpest-Ferencváros örökrangadó botrányos végjátéka és utóélete, a főszerepben a végül négymeccses eltiltást kapó Gróf Dáviddal. Az esetnek volt azonban egy másik érdekes mellékszála is: mint ismert, a kiállított kapus helyett az utolsó másodpercekre a Fradi és a válogatott gólfelelőse, Varga Barnabás állt be a kapuba, (ami még Szappanos Pétert is megihlette a maga módján). Noha ez elsőre meglepő húzásnak tűnhetett, a kiváló csatár utóbb teljesen logikus magyarázatot adott szokatlan posztjára.
Varga a FradiMédiának árulta el, valójában mindig is szerette volna kipróbálni a kapusposztot, még ha ideális esetben nem is ilyen körülmények között. „Ilyenre nem készülünk fel előre még mi sem, pedig azért tényleg mindenre odafigyelünk. Az ilyen szituáció tényleg extrém. Nem lett belőle probléma, hál' istennek nem jött kapura lövés – magyarázta a Fradi idén 17 meccsen 14-szer eredményes gólzsákja, hozzátéve, Gróf piros lapja után szinte ösztönből cselekedett. – Sok idő nem volt gondolkodni, és nem is volt már sok hátra. Egyébként is
szerettem volna mindig is kipróbálni magam a kapuban! Nyilván előnyösebb, ha egy csatár áll be, nem a védelemből veszünk ki egy embert. Szerintem ez így abszolút praktikus volt!"
A zöld-fehérek a balhés derbi után már gőzerővel készülnek a következő erőpróbára, a csütörtöki, salzburgi Európa Liga-rangadóra, élükön az immár ismét a helyén játszó Vargával – aki korábban játszott Ausztriában is, tehát történetesen jól ismeri a mostanában nem a legszebb napjait élő Red Bull-együttest. A meccs előtti napon Szoboszlai Dominik excsapatának vezetőedzője, a korábbi sportigazgató Thomas Letsch is megtartotta sajtótájékoztatóját, aki Vargát és a magyar bajnokcsapatot is dicsérte. Az NSO helyszíni beszámolója szerint a Fradival kapcsolatban viccesen meg is jegyezte, inkább nem fényezi őket túl sokáig,
mert a végén még elhiszik, hogy megnyerhetik a meccset...
Varga Barnabásról pedig elmondta, pontosan tisztában vannak a gólérzékenységével és a párját ritkító fejjátékával – ezt remélhetőleg testközelből is megtapasztalhatják majd csütörtök este 19 órától...
(Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka)