10. 22.
szerda
óvoda Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij

Egy óvodát is eltaláltak az orosz drónok Harkivban

2025. október 22. 20:56

Ötven gyereket kellett evakuálni az épületből.

2025. október 22. 20:56
null

Oroszország szerdára virradóra 433 rakétával és drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 349-et semmisített meg, illetve semlegesített – közölte az ukrán légierő. A drónok által eltalált célpontok között volt egy harkivi magánóvoda, ahol mintegy ötven gyerek tartózkodott a támadás idején. A hírt Ihor Terehov, a város polgármestere osztotta meg Telegram-csatornájában, de azóta több felvétel is kikerült a közösségi oldalakra a megrongált épületről, és a gyerekek menekítéséről.

A légiriadó alatt a gyerekeket óvóhelyre vezették, ahonnan mentőalakulatok evakuálták őket. Az épületben tűz ütött ki. 

A megyei rendőrség közölte, hogy a támadásban életét vesztette egy kommunális vállalat 40 éves dolgozója, kilenc ember pedig megsebesült. 

Az ukrán hatóságok háborús bűntett címén büntetőeljárást indítottak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reagált a harkivi óvoda elleni támadásra, hangsúlyozva, hogy ezt a tettet nem lehet semmivel igazolni. „Az orosz dróntámadás a harkivi óvoda ellen egy éjszakai, tömeges támadássorozat után történt. Minden gyermeket evakuáltak az intézményből. Előzetes információk szerint sokuknál heves stresszreakció lépett fel” – írta a Telegramon. „Nincs és nem is lehet semmiféle kifogás, ami igazolna egy óvoda elleni támadást. Nyilvánvaló, hogy Oroszország egyre vakmerőbb. Ezekkel a támadásokkal Oroszország a békemegállapodásra tett eddigi kísérleteket teszi semmissé. A banditákat és a terroristákat csak erővel lehet a helyükre tenni” – szögezte le az államfő.

(MTI)

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij X-oldala

 

