Newsweek: Putyin nem áll meg, Ukrajna után az észtek jönnek

2025. október 19. 22:41

A lap szerint ha Moszkva győz a háborúban, Európa többi része következik, az első áldozat Észtország lesz.

Ha Putyin megnyeri a háborút, nem elégszik meg Ukrajnával, szükségszerűen megy tovább Európában, első áldozatként Észtországgal – írja az amerikai Newsweek Carlo Masala könyvére hivatkozva.

A német politológus, poltikatudományi egyetemi professzor Ha Oroszország nyer: egy forgatókönyv című kötetében egy olyan fiktív eseménysoron megy végig, 

mi történne, ha a háborúból Moszkva jönne ki győztesen. 

Azaz – ebben az olvasatban – teljes ellenőrzést gyakorolna a Krím félsziget mellett Donyeck és Luhanszk, valamint a Herszon, Zaporizzsja megyék felett, emellett Kijev kénytelen lenne az alkotmányában egy állandó semlegességi záradékot rögzíteni, amely kizárná a NATO-tagságot.  Volodimir Zelenszkijnek ez esetben nyilván le kellene mondania, és az orosz beavatkozásnak köszönhetően új elnökválasztásra kerülne sor, amely egy Kreml-barát vezetőt hozhatnak hatalomra.  

Masala szerint, mivel Európa képtelen a saját magát megvédeni egy potenciális orosz invázió esetén, és Trump sem szívesen állna ebbe bele, ráadásul a világon zajló egyéb konfliktusok elvonnák a figyelmét és az erőforrásait, az orosz csapások folytatódnának Európában. 

Az első célpont Észtország lenne, egész pontosan annak harmadik legnagyobb települése, Narva városa, ahol majd hatvanezer, többségében oroszul beszélő ember él.

A politológus erre egy hipotetikus forgatókönyvet is felvázol. E szerint 2028. március 27-én megindulnak az orosz csapatok Narva ellen, amit néhány óra alatt, a korábban dezinformált („a nyelvük és kultúrájuk miatt elnyomja őket az észt vezetés”) és felfegyverzett helyi lakosok segítségével el is foglalnak. 

Mindez egybevágna azzal az óhajtott orosz narratívával, amely nemcsak az orosz lakosság, hanem az Oroszországon kívül élő emberek szemében is igazolja a tetteiket”  – mondta Masala a Newsweeknek, felemlítve a Krím esetét, amelynél ugyanez volt az ürügy: 

„az orosz világ” lakóit mindenáron védeni kell.

Nyitókép:MTI/AP/Katerina Klocsko

 

