Newsweek: Putyin nem áll meg, Ukrajna után az észtek jönnek

Ha Putyin megnyeri a háborút, nem elégszik meg Ukrajnával, szükségszerűen megy tovább Európában, első áldozatként Észtországgal – írja az amerikai Newsweek Carlo Masala könyvére hivatkozva.

A német politológus, poltikatudományi egyetemi professzor Ha Oroszország nyer: egy forgatókönyv című kötetében egy olyan fiktív eseménysoron megy végig,

mi történne, ha a háborúból Moszkva jönne ki győztesen.

Azaz – ebben az olvasatban – teljes ellenőrzést gyakorolna a Krím félsziget mellett Donyeck és Luhanszk, valamint a Herszon, Zaporizzsja megyék felett, emellett Kijev kénytelen lenne az alkotmányában egy állandó semlegességi záradékot rögzíteni, amely kizárná a NATO-tagságot. Volodimir Zelenszkijnek ez esetben nyilván le kellene mondania, és az orosz beavatkozásnak köszönhetően új elnökválasztásra kerülne sor, amely egy Kreml-barát vezetőt hozhatnak hatalomra.

Masala szerint, mivel Európa képtelen a saját magát megvédeni egy potenciális orosz invázió esetén, és Trump sem szívesen állna ebbe bele, ráadásul a világon zajló egyéb konfliktusok elvonnák a figyelmét és az erőforrásait, az orosz csapások folytatódnának Európában.