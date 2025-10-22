„Na, de ezek a buszok... Most van a Gloria Victis, te idült hülyegyerek. Nyilván nem tudod: ez egy történelemvetélkedő külhoni és belhoni magyar középiskolásoknak. Amióta létezik, a Műegyetemen rendezik, ezért parkolnak ott a buszok, zsenikém.

És mielőtt megint áldozatkodni kezdenél robothangon, hogy ellened buszoztatják a külhoni magyar gyerekeket (ami ugyebár istenkáromlás lenne, mint minden, amit ellened csinálnak): a '90-es évek óta október 23-ra időzítve rendezik. Az olyan régen volt, hogy a hosszú-hosszú ideig tartó fideszességed akkor még el se kezdődött.”

Fotó: Hatlaczki Balázs / Magyar Nemzet