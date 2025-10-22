Ft
kiállás béke Békemenet Orbán Viktor

Folyamatosan bővül Orbán Viktor támogatóinak köre: elképesztő összefogás vezeti fel a Békemenetet (VIDEÓ)

2025. október 22. 20:19

A patrióta érzelmű magyar sztárok is kiálltak a Békemenet mellett.

2025. október 22. 20:19
null

Már csak néhány óra és a patrióta érzelmű, békepárti magyarok ismét megmutathatják, mekkora erő rejlik az összefogásukban: a jobboldal nagyszabású Békemenettel is emlékszik október 23-ra. A héten már összeszedtünk a legfontosabb tudnivalókat az eseményről.

A szervezők gőzerővel készülnek a csütörtöki rendezvényre, amelyről Orbán Viktor azt mondta: monumentális lesz!

„Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nemcsak fizikailag leszünk többen, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek – és azok vannak – többen, akik a béke oldalán állnak” – fogalmazott Orbán Viktor.

A patrióta érzelmű magyar sztárok közül egyre többen állnak ki a Békemenet mellett, a kormányfő TikTok-oldalára feltöltött videóban Vasvári Vivien modell, Szabó Zsófi színésznő, Gönczi Gábor műsorvezető, Kucsera Gábor olimpikon kajakozó és a rádiós műsorvezető, Cooky is arra buzdít, minél többen vegyünk részt a Békemeneten!

„Nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok.

Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten.

Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen” – fogalmazott korábban Szabó Zsófi.

@viktor_a_tiktokon Békemenet. Október 23. Ott találkozunk! 🇭🇺 #orbanviktor #békemenet #VasváriVivien #KucseraGábor #SzabóZsófi ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Közben Orbán Viktor Facebook-oldalán egy titokzatos videó is megjelent, amelyen az ismert rapper, Széki Attila Curtis tűnik fel. Talán neki is lesz némi szerepe a Békemeneten?

Fotó: Mandiner/Mátrai Dávid

