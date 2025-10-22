Folyamatosan bővül Orbán Viktor támogatóinak köre: elképesztő összefogás vezeti fel a Békemenetet (VIDEÓ)

Már csak néhány óra és a patrióta érzelmű, békepárti magyarok ismét megmutathatják, mekkora erő rejlik az összefogásukban: a jobboldal nagyszabású Békemenettel is emlékszik október 23-ra. A héten már összeszedtünk a legfontosabb tudnivalókat az eseményről.

A szervezők gőzerővel készülnek a csütörtöki rendezvényre, amelyről Orbán Viktor azt mondta: monumentális lesz!

„Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nemcsak fizikailag leszünk többen, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek – és azok vannak – többen, akik a béke oldalán állnak” – fogalmazott Orbán Viktor.