Folyamatosan bővül Orbán Viktor támogatóinak köre: elképesztő összefogás vezeti fel a Békemenetet (VIDEÓ)

„Csak meglepetések lesznek!” – Orbán Viktor a Békemenet helyszínéről jelentkezett (VIDEÓ)
A patrióta érzelmű magyar sztárok is kiálltak a Békemenet mellett.
Már csak néhány óra és a patrióta érzelmű, békepárti magyarok ismét megmutathatják, mekkora erő rejlik az összefogásukban: a jobboldal nagyszabású Békemenettel is emlékszik október 23-ra. A héten már összeszedtünk a legfontosabb tudnivalókat az eseményről.
A szervezők gőzerővel készülnek a csütörtöki rendezvényre, amelyről Orbán Viktor azt mondta: monumentális lesz!
„Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nemcsak fizikailag leszünk többen, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek – és azok vannak – többen, akik a béke oldalán állnak” – fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök azt is elmondta, hol lesznek többen: a Kossuth téren, vagy a Hősök terén.
A patrióta érzelmű magyar sztárok közül egyre többen állnak ki a Békemenet mellett, a kormányfő TikTok-oldalára feltöltött videóban Vasvári Vivien modell, Szabó Zsófi színésznő, Gönczi Gábor műsorvezető, Kucsera Gábor olimpikon kajakozó és a rádiós műsorvezető, Cooky is arra buzdít, minél többen vegyünk részt a Békemeneten!
„Nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok.
Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten.
Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen” – fogalmazott korábban Szabó Zsófi.
Közben Orbán Viktor Facebook-oldalán egy titokzatos videó is megjelent, amelyen az ismert rapper, Széki Attila Curtis tűnik fel. Talán neki is lesz némi szerepe a Békemeneten?
Fotó: Mandiner/Mátrai Dávid