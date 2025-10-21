Közeleg a Békemenet! – ezekre lesz majd érdemes odafigyelni

Rákapcsoltak a szervezők – térképen mutatjuk a békemenet útvonalát
A CÖF 9 órától várja a résztvevőket október 23-án az Elvis Presley téren.
Ismét nagyszabású rendezvénnyel készül a jobboldal október 23-ára. Összeszedtünk a legfontosabb tudnivalókat a Békemenetről.
Orbán Viktor még a szeptember végi Digitális Polgári Körök (DPK) nagygyűlésén jelentette be, hogy október 23-án ismét megszervezik a Békemenetet. Összegyűjtöttünk néhány információt, amelyet fontos lehet tudni a rendezvénnyel kapcsolatban.
Mindenek előtt fontos tudni, hogy honnan indul a Békemenet és mikor. A Civil Összefogás Fórum (CÖF) közösségi oldalán nemrég megosztotta a Békemenet hivatalos útvonalát.
A posztból az is kiderült, hogy 9 órától várják majd az Elvis Presley téren azokat, akik csatlakozni szeretnének a mostani eseményhez a nemzeti ünnepen. Az Elvis Presley térről, a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak majd a résztvevők a Kossuth térre.
A Parlament előtti téren Orbán Viktor mond majd ünnepi beszédet.
Monumentális lesz – mondta Orbán Viktor az október 23-i Békemenetről. A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt ígérte, lesznek meglepetések is.
A miniszterelnök azt is elmondta, hol lesznek többen: a Kossuth téren, vagy a Hősök terén.
Nekünk lesz egy Békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet.
Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nemcsak fizikailag leszünk többen, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek – és azok vannak – többen, akik a béke oldalán állnak” – fogalmazott Orbán Viktor. Ezzel a miniszterelnök arra utalt, hogy a Brüsszel által támogatott Tisza Párt is megpróbálja megszervezni a saját „Békemenetét” október 23-án.
A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter elérheti, hogy az eddigi legnagyobb Békemenet jöjjön össze csütörtökön.
„Az az érzésem, hogy ez könnyen lehet, hogy minden idők legnagyobb létszámú Békemenete lesz, és azt is megmondom, hogy miért gondolom így. Először is azért, mert ez a gátlástalan, minden hájjal megkent, kétszínű, nagyképű, arrogáns és önimádó barom
az elmúlt másfél évben olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, olyan mocskos szájú, mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg, ami szerintem a polgári tábort megmozdította”
– fogalmazott Kocsis Máté kedden a Harcosok órájában.
„Olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, ami megmozdította a polgári tábort” – fogalmazott Kocsis Máté.
„Ez az ember azon túl, hogy fölgyújtogatta a társadalmi viszonyokat, semmilyen értelmezhető perspektívát nem mutat a magyarok számára” – húzta alá Fidesz frakcióvezetője.
Soha nem volt ennyire fontos részt venni ezen a nagyszabású figyelemfelhívó eseményen, hiszen ez most ténylegesen egy menet azért, hogy béke legyen a világban.
Nekünk békepárti az álláspontunk az orosz–ukrán háború kirobbanásától kezdve, és üdvözöljük azt, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy az orosz–ukrán háború lezáródhasson” – mondta Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a Magyar Nemzetnek.
Mohácsy a lapnak azt is elárulta, hogy performansszal is készülnek a Békemenetre.
A tiszás politikus újabb vihart keltett mondataival.
Nyitókép: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád