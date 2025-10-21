Közeleg a Békemenet! – ezekre lesz majd érdemes odafigyelni

Orbán Viktor még a szeptember végi Digitális Polgári Körök (DPK) nagygyűlésén jelentette be, hogy október 23-án ismét megszervezik a Békemenetet. Összegyűjtöttünk néhány információt, amelyet fontos lehet tudni a rendezvénnyel kapcsolatban.

Ez lehet az eddigi legnagyobb Békemenet

Fotó: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád

Honnan indul és mikor? Hol lesz a végcél?

Mindenek előtt fontos tudni, hogy honnan indul a Békemenet és mikor. A Civil Összefogás Fórum (CÖF) közösségi oldalán nemrég megosztotta a Békemenet hivatalos útvonalát.