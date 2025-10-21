Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fidelitas Mohácsy István Kocsis Máté Magyar Péter Békemenet Orbán Viktor

Közeleg a Békemenet! – ezekre lesz majd érdemes odafigyelni

2025. október 21. 15:57

Ismét nagyszabású rendezvénnyel készül a jobboldal október 23-ára. Összeszedtünk a legfontosabb tudnivalókat a Békemenetről.

2025. október 21. 15:57

Orbán Viktor még a szeptember végi Digitális Polgári Körök (DPK) nagygyűlésén jelentette be, hogy október 23-án ismét megszervezik a Békemenetet. Összegyűjtöttünk néhány információt, amelyet fontos lehet tudni a rendezvénnyel kapcsolatban.

Ez lehet az eddigi legnyagobb Békemenet (Fotó: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád)
Ez lehet az eddigi legnagyobb Békemenet
Fotó: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád

Honnan indul és mikor? Hol lesz a végcél?

Mindenek előtt fontos tudni, hogy honnan indul a Békemenet és mikor. A Civil Összefogás Fórum (CÖF) közösségi oldalán nemrég megosztotta a Békemenet hivatalos útvonalát.

Ezt is ajánljuk a témában

A posztból az is kiderült, hogy 9 órától várják majd az Elvis Presley téren azokat, akik csatlakozni szeretnének a mostani eseményhez a nemzeti ünnepen. Az Elvis Presley térről, a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak majd a résztvevők a Kossuth térre.

A Parlament előtti téren Orbán Viktor mond majd ünnepi beszédet.

Orbán Viktor: Lesz egy Békemenet és egy brüsszeli háborús menet

Monumentális lesz – mondta Orbán Viktor az október 23-i Békemenetről. A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt ígérte, lesznek meglepetések is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nekünk lesz egy Békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet.

Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nemcsak fizikailag leszünk többen, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek – és azok vannak – többen, akik a béke oldalán állnak” – fogalmazott Orbán Viktor. Ezzel a miniszterelnök arra utalt, hogy a Brüsszel által támogatott Tisza Párt is megpróbálja megszervezni a saját „Békemenetét” október 23-án.

Kocsis Máté: Ez lehet az eddigi legnagyobb Békemenet

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter elérheti, hogy az eddigi legnagyobb Békemenet jöjjön össze csütörtökön.

„Az az érzésem, hogy ez könnyen lehet, hogy minden idők legnagyobb létszámú Békemenete lesz, és azt is megmondom, hogy miért gondolom így. Először is azért, mert ez a gátlástalan, minden hájjal megkent, kétszínű, nagyképű, arrogáns és önimádó barom 

az elmúlt másfél évben olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, olyan mocskos szájú, mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg, ami szerintem a polgári tábort megmozdította” 

fogalmazott Kocsis Máté kedden a Harcosok órájában.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ez az ember azon túl, hogy fölgyújtogatta a társadalmi viszonyokat, semmilyen értelmezhető perspektívát nem mutat a magyarok számára” – húzta alá Fidesz frakcióvezetője.

A Fidelitas is meglepetéssel készül

Soha nem volt ennyire fontos részt venni ezen a nagyszabású figyelemfelhívó eseményen, hiszen ez most ténylegesen egy menet azért, hogy béke legyen a világban.

Nekünk békepárti az álláspontunk az orosz–ukrán háború kirobbanásától kezdve, és üdvözöljük azt, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy az orosz–ukrán háború lezáródhasson”mondta Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a Magyar Nemzetnek.

Mohácsy a lapnak azt is elárulta, hogy performansszal is készülnek a Békemenetre.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. október 21. 16:23
Sokan leszünk!
Válasz erre
0
0
Héja
2025. október 21. 16:15
Most (is) tétje van a Békemenetnek. Ha még egyszer aaaazt üzeni, mindjnunknak el kell menni.
Válasz erre
3
0
CirmoS
2025. október 21. 16:08
Mindent bele ❗️❗️❗️ Legyünk ott ❗️❗️❗️ A libsiket bele kell kergetnünk a totális őrületbe.....❗️❗️❗️ Wéberpöti már megőrült❗️❗️❗️ Hajrá Magyarok❗️❗️❗️ 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!