Rákapcsoltak a szervezők – térképen mutatjuk a békemenet útvonalát

„A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án” – fontos bejelentésekkel készült Orbán Viktor
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.
A CÖF 9 órától várja a résztvevőket október 23-án az Elvis Presley téren.
Mint arról beszámoltunk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz az október 23-i állami ünnepségen és beszédet is mond.
A tárcavezető hozzátette, hogy a központi ünnepség mellett már szerveződik békemenet, melynek résztvevőit szeretettel várják majd a nemzet főterén.
Ezt követően a Civil Összefogás Fórum (CÖF) közösségi oldalán megosztotta a békemenet hivatalos útvonalát.
A térképhez kísérőszövegként hozzátették:
Gyertek velünk!”
a posztból az is kiderült, hogy 9 órától várják majd az Elvis Presley téren azokat, akik csatlakozni szeretnének a mostani eseményhez a nemzeti ünnepen. Az Elvis Presley térről, a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak majd a résztvevők a Kossuth térre.
Emlékezetes, hogy a kormányfő még a szeptember végi Digitális Polgári Körök (DPK) nagygyűlésén jelentette be, hogy október 23-án ismét megszervezik a Békemenetet.
Az est főszónokaként a színpadra lépő Orbán Viktor a megjelentek előtt úgy fogalmazott, „már megint egész jól nézünk ki, sőt, egyre jobban. Olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjjük az összes konferenciatermet. Sokan jöttek volna, de már nem fértek be. Őket külön is üdvözöljük.
Legközelebb már csak a szabad ég alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án”
– hangzott el.
A felhívást vastaps és ujjongás övezte.
Fotó: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád
A nemzeti ünnepen ismét megszervezik a békemenetet, de Magyar Péter és a Tisza Párt is nagyrendezvényre készül.