Rákapcsoltak a szervezők – térképen mutatjuk a békemenet útvonalát

Mint arról beszámoltunk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz az október 23-i állami ünnepségen és beszédet is mond.

A tárcavezető hozzátette, hogy a központi ünnepség mellett már szerveződik békemenet, melynek résztvevőit szeretettel várják majd a nemzet főterén.

Ezt követően a Civil Összefogás Fórum (CÖF) közösségi oldalán megosztotta a békemenet hivatalos útvonalát.

A térképhez kísérőszövegként hozzátették: