10. 09.
csütörtök
békemenet DPK Orbán Viktor térkép ünnepség beszéd CÖF

Rákapcsoltak a szervezők – térképen mutatjuk a békemenet útvonalát

2025. október 09. 14:46

A CÖF 9 órától várja a résztvevőket október 23-án az Elvis Presley téren.

2025. október 09. 14:46
null

Mint arról beszámoltunk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz az október 23-i állami ünnepségen és beszédet is mond.

A tárcavezető hozzátette, hogy a központi ünnepség mellett már szerveződik békemenet, melynek résztvevőit szeretettel várják majd a nemzet főterén.

Ezt követően a Civil Összefogás Fórum (CÖF) közösségi oldalán megosztotta a békemenet hivatalos útvonalát.

A térképhez kísérőszövegként hozzátették:

Gyertek velünk!”

a posztból az is kiderült, hogy 9 órától várják majd az Elvis Presley téren azokat, akik csatlakozni szeretnének a mostani eseményhez a nemzeti ünnepen. Az Elvis Presley térről, a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak majd a résztvevők a Kossuth térre.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Találkozó a szabad ég alatt

Emlékezetes, hogy a kormányfő még a szeptember végi Digitális Polgári Körök (DPK) nagygyűlésén jelentette be, hogy október 23-án ismét megszervezik a Békemenetet.

Az est főszónokaként a színpadra lépő Orbán Viktor a megjelentek előtt úgy fogalmazott, „már megint egész jól nézünk ki, sőt, egyre jobban. Olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjjük az összes konferenciatermet. Sokan jöttek volna, de már nem fértek be. Őket külön is üdvözöljük.

Legközelebb már csak a szabad ég alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án”

– hangzott el.

A felhívást vastaps és ujjongás övezte.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád

states-2
2025. október 09. 15:45
4 éve is már a Békemeneten eldőltek a választások, most is elfog, egy beteg pszichopata erkölcsi hullából nem lesz a többség jóvoltából miniszterelnök Magyarországon soha.
Válasz erre
0
0
opht
2025. október 09. 15:44
Ott leszünk mi is Szegedről!
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. október 09. 15:22
Ott leszek, mert most nagyon fontos ott lenni minél többünknek. Itt biztosan békés, normális résztvevők lesznek, a T.Sz. szektásoknál azonban félő, hogy elrontja az ünnepet a csőcselék.
Válasz erre
3
0
aknaib
2025. október 09. 15:06
Én is megyek, árad a Béke!!!💪💪💪💪
Válasz erre
5
0
