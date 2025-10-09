Mozgalmasnak ígérkezik október 23-a – Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter információkat közölt a közelgő október 23-i ünnep kapcsán.

Elhangzott, hogy

Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz az október 23-i állami ünnepségen és beszédet is mond a Kossuth téren.

A miniszter arra is kitért, hogy a központi ünnepség mellett már szerveződik békemenet, melynek résztvevőit szeretettel várják majd a nemzet főterén.