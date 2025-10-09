Mozgalmasnak ígérkezik október 23-a – Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet

Ez történt a Kormányinfón – Gulyás Gergely a Mandinernek: Aki ilyeneket talál ki, mint amilyeneket a Tisza Párt, az nem normális! (VIDEÓ)
Mára teljesen egyértelmű, hogy Brüsszel pórázon tartja Magyar Pétert – mondta Gulyás Gergely.
A nemzeti ünnepen ismét megszervezik a békemenetet, de Magyar Péter és a Tisza Párt is nagyrendezvényre készül.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter információkat közölt a közelgő október 23-i ünnep kapcsán.
Elhangzott, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz az október 23-i állami ünnepségen és beszédet is mond a Kossuth téren.
A miniszter arra is kitért, hogy a központi ünnepség mellett már szerveződik békemenet, melynek résztvevőit szeretettel várják majd a nemzet főterén.
Mint ismert, a kormányfő még a szeptember végi Digitális Polgári Körök (DPK) nagygyűlésén jelentette be, hogy október 23-án ismét megszervezik a békemenetet.
Az est főszónokaként a színpadra lépő Orbán Viktor a megjelentek előtt úgy fogalmazott, „már megint egész jól nézünk ki, sőt, egyre jobban. Olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjjük az összes konferenciatermet. Sokan jöttek volna, de már nem fértek be. Őket külön is üdvözöljük.
Legközelebb már csak a szabad ég alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án”
– hangzott el.
A felhívást vastaps és ujjongás övezte.
De mint ismert, Magyar Péter is megszólította szimpatizánsait. A Tisza-vezér Facebook-oldalán azt írta nemsokkal Orbán Viktor bejelentése után, hogy ugyancsak október 23-án, 14 órakor indul a Tisza Párt megemlékezése, a „Nemzeti Menet” a budapesti Deák Ferenc térről. A tiszások a tervek szerint a Hősök terére vonulnak majd, és ott tartják meg az 1956-os megemlékezést.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.