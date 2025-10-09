Gulyás Gergely újabb bejelentést tett Varga Juditról! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfó elején közölte, a kormány számára kulcsfontosságú, hogy elinduljon a hitelezés, és ezért indult az Otthon Start Program. Az első 3 hétben napi ezer hiteligénylés volt. Az átlagos hiteligénylés 33 millió forint. Az igénylők átlagéletkora 34 év – tette hozzá. A lakásépítési kérelmek száma is több tízezer forintra rúg.

Fontos döntésekről tájékoztatnak a Kormányinfón

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a vállalkozások számára is elérhető a fix 3 százalékos hitel, és ez napi finanszírozásra is felhasználható.