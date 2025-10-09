Ft
Magyarország Vitályos Eszter Gulyás Gergely

Gulyás Gergely újabb bejelentést tett Varga Juditról! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

2025. október 09. 09:23

A szerdai kormányülést követően Kormányinfót tartanak, a Mandiner élőben számol be a bejelentésekről. A Kormányinfón nagyrészt gazdasági témák lesznek napirenden.

2025. október 09. 09:23
null
Kovács András
Kovács András

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfó elején közölte, a kormány számára kulcsfontosságú, hogy elinduljon a hitelezés, és ezért indult az Otthon Start Program. Az első 3 hétben napi ezer hiteligénylés volt. Az átlagos hiteligénylés 33 millió forint. Az igénylők átlagéletkora 34 év – tette hozzá. A lakásépítési kérelmek száma is több tízezer forintra rúg. 

Kormányinfó
Fontos döntésekről tájékoztatnak a Kormányinfón

Kormányinfó: Itt vannak a nagy bejelentések

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a vállalkozások számára is elérhető a fix 3 százalékos hitel, és ez napi finanszírozásra is felhasználható. 

A minimálbéremelésről azt mondta a miniszter, hogy a munkáltatók újratárgyalást kértek, a kormány koordinál a tárgyalásoknál. A kormány célja, hogy minél magasabb legyen az emelés, de a kormány a munkaadók és a munkavállalók közötti megállapodást elfogadja – tette hozzá. 

250 ezer háromgyermekes édesanya jogosult az szja-mentességre, de ezt igényelni kell –

fejtette ki Gulyás. A munkáltatónak kell jelezni ezt a munkavállalónak. Január 1-től a kétgyermekes édesanyák felmenő rendszerben lesznek majd szja-mentesek – tette hozzá. 

Ebben a formában a hétéves uniós költségvetést nem támogatja Magyaroszág – mondta Gulyás. Szólt arról is, hogy a józan ész alapján teljesen természetes lenne, hogy a bizottság élére új ember kell, de az EP összetétele miatt ez nem reális. 

  • Az EP erőszakos bűnelkövetőknek nyújt menedéket – mondta a miniszter. 
  • Az EP többségének belátási képessége nagyon korlátozottak. Magyar Péter fogott ember, és visszaélést folytat az EP a mentelmi jogot, ráadásul korábban a Tisza Párt elnöke maga javasolta a mentelmi jog eltörlését – tette hozzá. 

17 milliárd forintot juttat az állami gyermekvédelmi intézményeknek a kormány –

 jelentette be Gulyás Gergely. Egy héten belül ismerteti a BM a pontos részletek ezzel kapcsolatban. 

A Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök esetében lakhatási támogatási programot indít a kabinet, ez nagyjából 10 milliárd forintot jelenthet – ismertette a miniszter. 

1,3 millió címre már megérkeztek a nemzeti konzultációs ívek –

közölte Gulyás. A gázszerződések és az adórendszer ügyében elmondhatják a véleményüket az embereket. Egyes pártok mindenben Brüsszel utasításait követnék, ráadásul a Tisza Párt lebukott az adóemelési tervekkel – mondta a miniszter. 

Kossuth téren lesz az állami ünnepség október 23-án – mondta Gulyás Gergely. 

92 milliárd forint összegben adtak át beruházásokat a mögöttünk hagyott két hétben Magyarországon – ismertette Vitályos Eszter. 

Orbán Viktor beszédet mond október 23-án

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, október 23-án részt vesz az állami ünnepségen és beszédet is mond. 

Ha a légterünkbe idegen tárgy repül, azt jogszerűen lelőhetik a magyar erők – mondta a miniszter. 

Varga Judit visszatérése kapcsán azt mondta Gulyás Gergely, hogy jövő héten találkozik vele. 

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kromány célja az energetikai diverzifikáció és minden ilyen lépést támogat. 

A Miniszterelnökség vezetője egy másik kérdésre közölte, természetesen aki súlyos bűncselekménnyel vádol meg kormánytagokat, annak a nevének a nyilvánosságra hozása nem sért semmilyen törvényt. Aki nyílvánosan rágalmazni tud, az vállalja a nyilvánosságot is – tette hozzá. 
 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

SzaboGeza
2025. október 09. 10:20
Ezt a kopasz hülyét miért külditek KORMÁNYINFÓRA???? HÁT NEM ÉRTI BAXXA MEG!!!!???
Bácskai Bicska
2025. október 09. 10:17
Szépen visszaépítik Varga Juditot, ez így van rendjén. Jó a stratégia, láthatólag a Poloska nem tud mit kezdeni az ex neje sikerességével.
gyozoporgorugasa
2025. október 09. 10:12
Varga jucus lesz a Nemzethy Oltóanyaggyár vezérigzgatója a sajáz keze álltal készített egylábú székekkel berendezve ,ahol orosz vagy kínai vakcinát gyártanak.😂😂👍✌🤦‍♂️
masikhozzaszolo
2025. október 09. 09:34
Változást fognak bejelentei. A Diákhitel Központ vezetője Varga Judit lesz. Én max. ezt tenném. Ha vissza akar térni.
