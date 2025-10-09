Gulyás Gergely újabb bejelentést tett Varga Juditról! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

Nagy bejelentésekre készül a kormány: Orbán Viktor fotókkal jelentkezett
Váratlan időpontban tart majd Kormányinfót Gulyás Gergely.
A szerdai kormányülést követően Kormányinfót tartanak, a Mandiner élőben számol be a bejelentésekről. A Kormányinfón nagyrészt gazdasági témák lesznek napirenden.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfó elején közölte, a kormány számára kulcsfontosságú, hogy elinduljon a hitelezés, és ezért indult az Otthon Start Program. Az első 3 hétben napi ezer hiteligénylés volt. Az átlagos hiteligénylés 33 millió forint. Az igénylők átlagéletkora 34 év – tette hozzá. A lakásépítési kérelmek száma is több tízezer forintra rúg.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a vállalkozások számára is elérhető a fix 3 százalékos hitel, és ez napi finanszírozásra is felhasználható.
A minimálbéremelésről azt mondta a miniszter, hogy a munkáltatók újratárgyalást kértek, a kormány koordinál a tárgyalásoknál. A kormány célja, hogy minél magasabb legyen az emelés, de a kormány a munkaadók és a munkavállalók közötti megállapodást elfogadja – tette hozzá.
250 ezer háromgyermekes édesanya jogosult az szja-mentességre, de ezt igényelni kell –
fejtette ki Gulyás. A munkáltatónak kell jelezni ezt a munkavállalónak. Január 1-től a kétgyermekes édesanyák felmenő rendszerben lesznek majd szja-mentesek – tette hozzá.
Ebben a formában a hétéves uniós költségvetést nem támogatja Magyaroszág – mondta Gulyás. Szólt arról is, hogy a józan ész alapján teljesen természetes lenne, hogy a bizottság élére új ember kell, de az EP összetétele miatt ez nem reális.
17 milliárd forintot juttat az állami gyermekvédelmi intézményeknek a kormány –
jelentette be Gulyás Gergely. Egy héten belül ismerteti a BM a pontos részletek ezzel kapcsolatban.
A Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök esetében lakhatási támogatási programot indít a kabinet, ez nagyjából 10 milliárd forintot jelenthet – ismertette a miniszter.
1,3 millió címre már megérkeztek a nemzeti konzultációs ívek –
közölte Gulyás. A gázszerződések és az adórendszer ügyében elmondhatják a véleményüket az embereket. Egyes pártok mindenben Brüsszel utasításait követnék, ráadásul a Tisza Párt lebukott az adóemelési tervekkel – mondta a miniszter.
Kossuth téren lesz az állami ünnepség október 23-án – mondta Gulyás Gergely.
92 milliárd forint összegben adtak át beruházásokat a mögöttünk hagyott két hétben Magyarországon – ismertette Vitályos Eszter.
Gulyás Gergely kérdésre elmondta, október 23-án részt vesz az állami ünnepségen és beszédet is mond.
Ha a légterünkbe idegen tárgy repül, azt jogszerűen lelőhetik a magyar erők – mondta a miniszter.
Varga Judit visszatérése kapcsán azt mondta Gulyás Gergely, hogy jövő héten találkozik vele.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kromány célja az energetikai diverzifikáció és minden ilyen lépést támogat.
A Miniszterelnökség vezetője egy másik kérdésre közölte, természetesen aki súlyos bűncselekménnyel vádol meg kormánytagokat, annak a nevének a nyilvánosságra hozása nem sért semmilyen törvényt. Aki nyílvánosan rágalmazni tud, az vállalja a nyilvánosságot is – tette hozzá.
