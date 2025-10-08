Nagy bejelentésekre készül a kormány: Orbán Viktor fotókkal jelentkezett

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy

rendhagyó időpontban, csütörtök 9:30-kor tart Kormányinfót.

A mai nap folyamán Orbán Viktor a közösségi médiában arról posztolt, hogy különösen hosszú kormányülésre készülnek a nap folyamán. Ebből következik tehát, hogy a holnapi Kormányinfón fontos bejelentés jöhet.

A Portfolio információi szerint az orosz energiaimport kérdésköréről, a vállalatoknak is érkező fix 3%-os hitelekről, vagy a kormány által tervezett lakásfelújítási programról lehet majd szó.