Szabó Zsófi elárulta, miért lesz ott a Békemeneten

Szabó Zsófi elárulta: ezért áll teljes szívvel a Digitális Polgári Körök mellett
A műsorvezetőnek fontos, hogy milyen országban él.
„Tudom, hogy jó oldalon állok” – üzent az őt kritizálóknak a műsorvezető.
Szabó Zsófi, aki legutóbb Rákay Philippel a Digitális Polgári Körök országos találkozójának házi gazdája volt, nem mindennapi fotót osztott meg közösségi oldalán.
A műsorvezető egy olyan pulóverben látható, mely a fiatal Orbán Viktort ábrázolja. A kép 1989. június 16-án készült, mikor a jelenlegi miniszterelnök elmondta ikonikus beszédét Nagy Imréék újratemetésén a Hősök terén.
Szabó Zsófi a fotóhoz az alábbi kísérőszöveget fűzte: „nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert
tudom, hogy a jó oldalon állok”.
„Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen” – zárta gondolatait Szabó Zsófi.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Ezt is ajánljuk a témában
A műsorvezetőnek fontos, hogy milyen országban él.
Emlékezetes, hogy a DPK-gyűlést követően többek között Fekete-Győr András, a Momentum bukott politikusa is erős szavakkal illette a műsorvezetőt, akinek oldalát ellepték a hergelésre felülő trollok és kommentelők.
Ezt Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül. Amellett, hogy üzenetet küldött a DPK-tagoknak, melyben kiemelte Szabó Zsófi házigazdai munkáját és Gianni videóüzenetének jelentőségét, úgy fogalmazott, „a gyűlés sikere nyomán megrezzent balosok persze rögtön célkeresztbe vették őket”. Majd arra buzdította követőit, hogy kövessék Szabó Zsófi és Gianni oldalát, és támogassák őket a közösségi médiában.
Nyitókép: Facebook / Szabó Zsófi oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök kiemelte Szabó Zsófi házigazdai munkáját és Gianni videóüzenetének jelentőségét.