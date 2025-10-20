Ft
10. 20.
hétfő
Szabó Zsófi elárulta, miért lesz ott a Békemeneten

Szabó Zsófi elárulta, miért lesz ott a Békemeneten

2025. október 20. 20:42

„Tudom, hogy jó oldalon állok” – üzent az őt kritizálóknak a műsorvezető.

2025. október 20. 20:42
null

Szabó Zsófi, aki legutóbb Rákay Philippel a Digitális Polgári Körök országos találkozójának házi gazdája volt, nem mindennapi fotót osztott meg közösségi oldalán.

A műsorvezető egy olyan pulóverben látható, mely a fiatal Orbán Viktort ábrázolja. A kép 1989. június 16-án készült, mikor a jelenlegi miniszterelnök elmondta ikonikus beszédét Nagy Imréék újratemetésén a Hősök terén.

Szabó Zsófi a fotóhoz az alábbi kísérőszöveget fűzte: „nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert 

tudom, hogy a jó oldalon állok”. 


„Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen” – zárta gondolatait Szabó Zsófi.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Orbán Viktor is kiállt a műsorvezető mellett

Emlékezetes, hogy a DPK-gyűlést követően többek között Fekete-Győr András, a Momentum bukott politikusa is erős szavakkal illette a műsorvezetőt, akinek oldalát ellepték a hergelésre felülő trollok és kommentelők.

Ezt Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül. Amellett, hogy üzenetet küldött a DPK-tagoknak, melyben kiemelte Szabó Zsófi házigazdai munkáját és Gianni videóüzenetének jelentőségét, úgy fogalmazott, „a gyűlés sikere nyomán megrezzent balosok persze rögtön célkeresztbe vették őket”. Majd arra buzdította követőit, hogy kövessék Szabó Zsófi és Gianni oldalát, és támogassák őket a közösségi médiában.

Nyitókép:  Facebook / Szabó Zsófi oldala

Gubbio
2025. október 20. 21:26
"Celebrities are ALWAYS WELCOME!" Sportolóink, színészeink, művészeink... Akiknek a FIATALOKHOZ (is) eljut a hangjuk - mert a fiatalok először VELÜK találkoznak! HAJRÁ!
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. október 20. 21:10
Igen,Zsófi! A jó oldalon állsz!👍
Válasz erre
5
0
zsugabubus-2
2025. október 20. 20:53
"házi gazda"???? Gyerekek... a nagy magyarkodás közepette a helyesírásra is jusson figyelem!
Válasz erre
0
2
uszoda
•••
2025. október 20. 20:53 Szerkesztve
tudom, hogy a jó oldalon állok”. --- de melyik végén rágod a gumit Bazooka...? =amúgy aranyásó poliprostik ajálatait meg se szoktam hallani.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!