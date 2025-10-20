Szabó Zsófi elárulta, miért lesz ott a Békemeneten

Szabó Zsófi, aki legutóbb Rákay Philippel a Digitális Polgári Körök országos találkozójának házi gazdája volt, nem mindennapi fotót osztott meg közösségi oldalán.

A műsorvezető egy olyan pulóverben látható, mely a fiatal Orbán Viktort ábrázolja. A kép 1989. június 16-án készült, mikor a jelenlegi miniszterelnök elmondta ikonikus beszédét Nagy Imréék újratemetésén a Hősök terén.

Szabó Zsófi a fotóhoz az alábbi kísérőszöveget fűzte: „nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert

tudom, hogy a jó oldalon állok”.



„Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen” – zárta gondolatait Szabó Zsófi.