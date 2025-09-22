„Megrezzent balosok” – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött a DPK találkozó sikerét követően

Megható üzenetet küldött a hazafiságról a világhírű professzor a DPK rendezvényén
Elismert szakemberek osztották meg a magyarságról alkotott véleményüket a Papp László Sportarénában.
A miniszterelnök kiemelte Szabó Zsófi házigazdai munkáját és Gianni videóüzenetének jelentőségét.
Mint ismert, szombaton országos találkozót tartottak a Digitális Polgári Körök „Digitális honfoglalás” néven. Hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök üzenetet küldött az esemény kapcsán a DPK-tagoknak, amelyben kiemelte Szabó Zsófi házigazdai munkáját és Gianni videóüzenetének jelentőségét.
„Szabó Zsófi fantasztikus házigazdája volt a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának. Gianni őszinte videóüzenete pedig sokunk szívéig hatolt. Büszkék vagyunk rájuk!
A szombati gyűlés sikere nyomán megrezzent balosok persze rögtön célkeresztbe vették őket”
Kövesd Zsófi és Gianni oldalát és támogasd őket a közösségi médiában!” – írta Orbán Viktor.
