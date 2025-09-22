Ft
09. 22.
hétfő
Digitális Polgári Kör Digitális honfoglalás Gianni üzenet Szabó Zsófi Orbán Viktor

„Megrezzent balosok” – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött a DPK találkozó sikerét követően

2025. szeptember 22. 19:14

A miniszterelnök kiemelte Szabó Zsófi házigazdai munkáját és Gianni videóüzenetének jelentőségét.

2025. szeptember 22. 19:14
null

Mint ismert, szombaton országos találkozót tartottak a Digitális Polgári Körök „Digitális honfoglalás” néven. Hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök üzenetet küldött az esemény kapcsán a DPK-tagoknak, amelyben kiemelte Szabó Zsófi házigazdai munkáját és Gianni videóüzenetének jelentőségét.

„Szabó Zsófi fantasztikus házigazdája volt a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának. Gianni őszinte videóüzenete pedig sokunk szívéig hatolt. Büszkék vagyunk rájuk!

A szombati gyűlés sikere nyomán megrezzent balosok persze rögtön célkeresztbe vették őket”

Kövesd Zsófi és Gianni oldalát és támogasd őket a közösségi médiában!” – írta Orbán Viktor. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

 

pemahe
2025. szeptember 22. 19:23
Vegyétek már észre.: Amihez Orrbánc hozzáér az mocskossá vált, vagy szemétdombi hulladékká lett...
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 22. 19:23
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. szeptember 22. 19:20
Egyre vontatottabban beszél, folyamatosan dadog a malac. Még egy kis türelem pezsgőm, aztán nyitlak.
Válasz erre
0
0
