„Megrezzent balosok” – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött a DPK találkozó sikerét követően

Mint ismert, szombaton országos találkozót tartottak a Digitális Polgári Körök „Digitális honfoglalás” néven. Hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök üzenetet küldött az esemény kapcsán a DPK-tagoknak, amelyben kiemelte Szabó Zsófi házigazdai munkáját és Gianni videóüzenetének jelentőségét.

„Szabó Zsófi fantasztikus házigazdája volt a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának. Gianni őszinte videóüzenete pedig sokunk szívéig hatolt. Büszkék vagyunk rájuk!

A szombati gyűlés sikere nyomán megrezzent balosok persze rögtön célkeresztbe vették őket”

Kövesd Zsófi és Gianni oldalát és támogasd őket a közösségi médiában!” – írta Orbán Viktor.