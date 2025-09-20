Ft
09. 20.
szombat
Felpörög a jobboldali építkezés – itt a Digitális Polgári Körök első országos találkozója!

2025. szeptember 20. 06:11

A két házigazdát kérdeztük az eseményről.

2025. szeptember 20. 06:11
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Az előző hétvégén a harcosok klubja (HK) tartott edzőtábort Sátoraljaújhelyen, most szombaton pedig a digitális polgári körök tartanak országos találkozót Digitális honfoglalás néven. Erre az eseményre a Mandiner is nagy erőkkel készül, YouTube-csatornánkon élő műsorfolyam lesz, közvetítjük és elemezzük a programot.

A kormányoldal egyik kezdeményezést sem engedte el, továbbra is nagy erőkkel szervezi a küzdelmet a digitális térben a Tisza-aktivistákkal, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyez a közösségépítésre is.

A HK-edzőtáborban felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, és rövid videójával is nagy figyelmet keltett. Utóbbin egyebek mellett az volt látható, hogy a hotelszobája erkélyéről poloskákat söpört le, aminek kapcsán a lendületet veszítő, adótervei miatt magyarázkodni kényszerülő Magyar Péter a ruandai népirtást említette.

A digitális polgári körök találkozója előtti sajtó­tájékoztatón Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta: „Mi, a Fidesz és a KDNP politikusai, mindannyian elítéljük az erőszakot, és ezt várjuk el politikai ellenfeleinktől is.” Lázár János építés- és közlekedésügyi miniszter felszólalásában szóba hozta a kormányellenes hangok eldurvulását, miután pátriájában akasztással kapcsolatos szöveget írtak az aszfaltra. Hangsúlyozta: aki akasztásra buzdít, köztörvényes bűncselekményt követ el, amit a törvény erejével meg kell torolni. Lázár szerint a verbális erőszak előbb-utóbb fizikai erőszakhoz vezet, ezért erős kézzel kell fellépni ellene.

A tárcavezető szólt arról is, hogy a Fidesznél csak a Fidesz lehet a jobb. Szerinte az előző tizenöt évben több volt a jó, mint a rossz, bár hoztak néhány hibás döntést. „Elfelejtettük:

 nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni

 – fogalmazott, hozzátéve: – Áruló focistafeleségek, dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek rontották a hitelünket.”

Miután a tusványosi szabadegyetemen a kormányfő meghirdette az első számú DPK meg­alapítását, sorra jönnek létre tematikus digitális körök,

 a kezdeményezés létszáma pedig már nyáron meghaladta a hatvanezret.

 Akik csatlakoznak az első körhöz, hetente kapnak személyesen írt hírlevelet Orbán Viktortól, illetve részt vehetnek egy aktív közösségi diskurzusban.

Forrás: Vanik Zoltán

Legyünk büszkék az elért eredményeinkre!

Rákay Philip mindent félretett, hogy a következő hónapokban legyen ideje „vívni a közéleti kirakatban”. A kommunikációs szakembert, producert a választás tétjéről és a Digitális honfoglalás részleteiről kérdeztük.

Miért vállal újra nyilvános részvételt a közéleti vitákban?

Mondhatnám, hogy hiányoztak a balos sajtó és újabban a tiszás „szeretetegyház” ordenáré támadásai, de ezek nélkül azért tudnék létezni. Történelmi fontosságú választás közeledik. Ahogy a voksolások előtt mindig, most is megszólalt a lelkiismeretem: mit tudnék én tenni, hogy minden a legjobban alakuljon? A kollégáimra testáltam cégvezetői, egyéb üzleti, valamint kreatív tevékenységeim jelentős részét, hogy legyen időm vívni a közéleti kirakatban. Jó ideje így van ez. Tizennyolc évesen, a rendszerváltoztatás évében voksoltam először, azóta vagyok Fidesz-szavazó, 2002-ben álltam ki nyíltan Orbán Viktor és politikája mellett, s mivel hűséges típus vagyok, nem kérdés, hogy most is ugyanabban hiszek. Hiszek a magabíró, szuverén, keresztény Magyarország eszméjében és abban, hogy kizárólag egy erős patrióta vezető mentheti meg hazánkat attól a globalista elmebajtól, amivel Európa nyugati felét sajnos már sikerült tönkretenniük a világrontó erőknek.

Hogy látja a magyar közbeszéd állapotát, mit gondol a kormány kihívójáról?

Személyesen ismerem Magyar Pétert. Nem barokkos túlzásnak szánom, de a Jóisten mentse meg a hazánkat attól, hogy ez a nárciszba oltott páva egy percre is az ország miniszterelnöke legyen! Meglátásom szerint agresszív viselkedésével, minden morált nélkülöző, katatón hazudozásaival az utóbbi harmincöt esztendő legkártékonyabb politikai aktora, pedig valljuk be: nagy volt a tolongás e téren. Gondoljunk csak az azóta szerencsére kimúlt SZDSZ – manapság a Tisza környékén felbukkanó – szellemi kútmérgezőire és arra az infernális, hungarofób világra, amelyet képviseltek. Így nyer értelmet a Demszky Gábort ábrázoló fénykép az ifjú Magyar Péter szobája falán… Az általuk elvetett gyűlöletmagocskák mára kikeltek, s a Tisza-szekta fundamentalista tagozatában szökkentek szárba, ezeket locsolgatja, hergeli Magyar Péter nap nap után. Dermesztő látni, ahogy Lenin-fiúkat meg­szégyenítő stílusban fenyegetnek, akasztanának bárkit, aki az útjukba kerül. Egyelőre csak verbálisan… Ennek megálljt kell parancsolni, azonnal.

Milyen állapotban van a Fideszhez köthető közösség?

A patrióta tábor, köszöni szépen, jól van. Ennek ellenére tizenöt évnyi kormányzás után magunkat is fontos emlékeztetnünk arra, honnan indultunk, hol tart ma a hazánk, és mi minden veszhet el, ha nem teszünk meg mindent a győzelemért. Magyarország ma – minden közéleti kakaskodás ellenére – a béke szigete, egy biztonságos, élhető, kiszámítható ország. Minden patriótának van miért felemelt fejjel járnia, de a magyar karakter már csak olyan, hogy nem szeretünk kérkedni az eredményeinkkel. Pedig most ennek van itt a rendelt ideje. Már csak azért is, mert a destruktív erők azon igyekeznek, hogy elvegyék jogos büszkeségünket. Nem szabad engednünk, ezért kell a digitális világban is karakteresen hallatni a hangunkat.

Mi várható a DPK-k országos találkozóján?

Látványos műsorral, meglepetésvendégekkel várunk mindenkit a Papp László Budapest Sportarénába. Sok olyan ismert ember is velünk tart, aki életében először vállalja nyilvánosan, hogy a normalitás, az egyetemes értékek követője. Ez mindannyiunknak erőt ad majd az előttünk álló hónapokra.

Forrás: Vanik Zoltán

Muszáj megmaradnunk embernek a digitális térben is

Sorozatokból ismert színésznő, a TV2 vezető arca, az Instagramon 400 ezres követőtábora van, most pedig a digitális polgári körök első országos találkozójának háziasszonya lesz. Szabó Zsófi szerint most van az a pillanat, amikor ki kell állni a közös értékek mellett.

Miért vállalta a házigazda szerepét a Digitális honfoglalás találkozón? Beszáll a politikába?

Visszakérdeznék. A politika rólunk szól, nem? Nem kell ahhoz az első sorban harcolni, hogy az embernek legyen véleménye. Hogy legyen egy elképzelésünk, mit szeretnénk, milyen irányba menjen az ország. Amióta anya vagyok, azóta pedig kifejezetten érzékenyen érint, milyen országot hagyunk az utánunk következő nemzedékre. És most jött el a pillanat, hogy megszólítva éreztem magam. Ezért vállaltam, hogy digitális polgári kört alapítok, hogy a női DPK nagykövete leszek, az pedig megtiszteltetés, hogy a digitális körök első országos találkozójának a házigazdája lehetek Rákay Philip mellett. Ez szakmai alapon is megtisztelő, és a közéleti állapotokat látva is úgy gondolom, ott a helyem.

Utóbbi kapcsán mire gondol?

Újságírók szóbeli meglincselése, Charlie Kirk esete, vagy elég csak azokra a kommentekre gondolni, amiket én kaptam azért, mert felvállaltam az értékrendem. Itt már azt kell mondanunk, hogy állj, ne tovább. Gondolhatunk mást a világról, láthatjuk máshogy a dolgokat, de muszáj megmaradnunk embernek. A digitális térben is. Hiszem, hogy ha én a DPK-ban vállalt feladataimmal ennek az élére állhatok, már nem dolgoztam hiába. Hogy pozitív példát is mondjak: számtalan ember állított meg a napokban, hogy kifejezze: büszke rám.

Kötcsén Orbán Viktorral fotózkodott. Beszélt is vele?

Csak pár mondatra volt ideje, mert épp az előadására készült. Azt hiszem, szombaton lesz lehetőségünk hosszabban is társalogni.

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán 

Készül beszéddel, bemutatkozással?

A szombati eseményről még nem árulhatok el sokat. Annyit igen, hogy a szervezőkkel az a célunk, hogy érezzük: bár sokan inkább a csendes többség táborába tartozunk, mi nemcsak egy hatalmas tömeg vagyunk, hanem egy összetartó közösség is.

Milyen értékeket tart fontosnak az életében? 

A fiam, a családom és a hitem – ezek nekem a legfontosabbak. Kiemelném Szabó Magda gondolatát: úgy kell élni, hogy míg a világban forgolódunk, ne súroljuk le más emberről a bőrt. Én is igyekszem eszerint élni.

Nyitókép: Orbán Viktor a harcosok klubja edzőtáborában Sátoraljaújhelyen
Forrás: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala

***

