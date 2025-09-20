Felpörög a jobboldali építkezés – itt a Digitális Polgári Körök első országos találkozója!

Az előző hétvégén a harcosok klubja (HK) tartott edzőtábort Sátoraljaújhelyen, most szombaton pedig a digitális polgári körök tartanak országos találkozót Digitális honfoglalás néven. Erre az eseményre a Mandiner is nagy erőkkel készül, YouTube-csatornánkon élő műsorfolyam lesz, közvetítjük és elemezzük a programot.

A kormányoldal egyik kezdeményezést sem engedte el, továbbra is nagy erőkkel szervezi a küzdelmet a digitális térben a Tisza-aktivistákkal, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyez a közösségépítésre is.

A HK-edzőtáborban felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, és rövid videójával is nagy figyelmet keltett. Utóbbin egyebek mellett az volt látható, hogy a hotelszobája erkélyéről poloskákat söpört le, aminek kapcsán a lendületet veszítő, adótervei miatt magyarázkodni kényszerülő Magyar Péter a ruandai népirtást említette.

A digitális polgári körök találkozója előtti sajtó­tájékoztatón Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta: „Mi, a Fidesz és a KDNP politikusai, mindannyian elítéljük az erőszakot, és ezt várjuk el politikai ellenfeleinktől is.” Lázár János építés- és közlekedésügyi miniszter felszólalásában szóba hozta a kormányellenes hangok eldurvulását, miután pátriájában akasztással kapcsolatos szöveget írtak az aszfaltra. Hangsúlyozta: aki akasztásra buzdít, köztörvényes bűncselekményt követ el, amit a törvény erejével meg kell torolni. Lázár szerint a verbális erőszak előbb-utóbb fizikai erőszakhoz vezet, ezért erős kézzel kell fellépni ellene.

A tárcavezető szólt arról is, hogy a Fidesznél csak a Fidesz lehet a jobb. Szerinte az előző tizenöt évben több volt a jó, mint a rossz, bár hoztak néhány hibás döntést. „Elfelejtettük: