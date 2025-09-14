Vége a hazudozásnak, óriási tévhiteket cáfolt meg az OECD – Magyarország is érintett

Vannak zavarba ejtő pillanatok az életben. Ilyen például az, amikor az ember egy statisztikai oldal híre alatt érdeklődve megkérdezi egy tanult nyugat-európai (éppenséggel holland) kommentelőtől, hogy honnan veszi állítását, miszerint a magyarok iskolázottsága a legalacsonyabb az Európai Unióban, mire ő úgynevezett bizonyítékként orbánozva odatesz egy képernyőképet, amelyen

a ChatGPT azt mondja neki, hogy a magyar 25–34 évesek között az egyik legalacsonyabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya.

(Nem részletezve, hogy konkrétan ebben a korosztályban a magyarok 32 százaléka diplomás, míg a románoknak például 23 százaléka; hogy e korcsoport negyedének Spanyolországban érettségije sincs; továbbá hogy összességében a 18 és 74 évesek között Magyarországon 14,5 százaléknak van középiskolainál alacsonyabb végzettsége, míg Hollandiában 22,7 százaléknak; de bizony a 20–24 éves korosztályban is arrafelé van a több aluliskolázott.)

Anekdotikus a példa, persze, de már itt gyanússá válik, hogy a „szövegértési problémákkal küzdő felületes, elfogult diplomás bőszen ostobáz le másokat és terjeszt álhíreket” jelensége nem feltétlenül hungarikum. Hogy Európa-szerte