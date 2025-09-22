„Összeomlik a konyhaetika!” – Gianni Annoni megkongatta a vészharangot?

Minden törlesztőrészlet egy tégla a szabadságod falába
Engedje meg a kedves olvasó, hogy ezúttal egy barátom írását osszam meg, amely mélyen elgondolkodtatott.
Az írás éles tükröt tart a mai vendéglátás valósága elé.
„Egyszer volt, hol nem volt, létezett a vendéglátás. Az igazi. Amit kérges kezek formáltak, a hajnalok zöldségtisztítással teltek, amikor is anyák és apák tanították meg az ízeket még a technika előtt. Ez az igazság konyhája volt: nem reflektorok világították meg, hanem a konyha és a felszolgálók cinkos pillantásai, beszédes csendek és olyan tányérok, amelyeket nem kellett megmagyarázni.
Aztán valami eltört. Az utóbbi húsz évben a vendéglátás örvénybe került: az imázséba. A látványosságéba. Az azonnaliságéba. Mint egy nyersen tálalt étel, ami evolúciónak tűnik, de valójában még nem ment végig a saját átalakulásán.
A televízió felkapcsolta a fényeket – és velük együtt az illúziókat is. A nagy séfek popikonná váltak, kénytelenek voltak inkább színészek lenni, mint kézművesek. A konyhák – valaha a szigor és az elhivatottság műhelyei – színpaddá alakultak. Minden mozdulat, minden szó, minden tányér már a kamerához szólt, nem az ízlelőbimbókhoz. A főzés előadássá lett, a felszolgálás show-műsorrá, a képzés pedig YouTube-tutorialokká.
És a fiatalok? Nézték. Elhitték. Vágytak rá. De nem arra, hogy szakácsok legyenek, hanem hogy »séfek«. Nem a lassú, izzadságos tanulóévekre, hanem a gyors menetelésre a csillag felé. A fényt akarták, nem az előkészítés sötétségét. A hírnevet, nem a fáradságot.
Nem mindenki persze. De túl sokan. Közben az eszeveszett étteremnyitogatás – mint a gombák, szaporodnak a főszezonban – egy falánk, telített, sokszor tudatlan piacot hozott létre.
Mindenki nyitni akar. Kevesen akarnak tanulni. Mindenki újítani akar. Senki nem akar megőrizni.
A globalizáció új ingereket és hozzávalókat hozott a világ minden tájáról, de ezzel együtt egységesítette az ízeket, sterilizálta a helyi identitásokat, és elfeledtette a múltat. Ma már szinte minden étteremben van ceviche, rengeteg bisztró étlapján szerepel baó, minden bárnak van egy »Délkelet-Ázsia ihlette« koktélja.
És a nagymamák? Félretettük őket, mert nem tudnak sztorit mesélni, nem szerepelnek az Instagramon. Az újat kerestük, elfeledve a jót.
És ebben az állandó tetszeni akarásban elveszítettük a lényeget. Önmagunk vendégei lettünk, olyan ételeket tálalva, amelyek a bíráknak szólnak, nem a meghívottaknak.
A fine dining elüzletiesedése lassú öngyilkosság.
Ahol valaha kultúra volt, most stratégia van. Ahol valaha történet volt, most algoritmust használnak.
A konyhai etika – tisztelet az idő, az alapanyag, a csapat, a vendég iránt – önmaga alatt omlik össze, mint egy csillag, amely túl gyorsan ég el.
És itt van ő: a fekete lyuk. Egy sötét, bizonytalan jövő, ahol már nem tudjuk, kik vagyunk, és hova tartunk. Egy vendéglátóipar, amely már nem vendégszerető. Egy gasztronómia, amely már nem táplál. De – és itt jön a lényeg – ez nem a vak végzet műve volt. Mi akartuk így. Mi, akik a séfeket úgy éltettük, mint a popsztárokat. Mi, akik a formát díjaztuk a tartalom helyett.
Mi, akik a gasztronómiai kultúrát összetévesztettük a »szórakozással«. Mi, akik hagytuk, hogy algoritmusok döntsenek arról, mit főzzünk.
Most ott állunk a fekete lyuk előtt. Nézzük, ahogy magába szívja mindazokat az értékeket, amelyekre a vendéglátás épült. De még választhatunk. Választhatjuk, hogy lassítunk. Hogy ismét valódi történeteket meséljünk, ne marketingnarratívákat. Választhatjuk, hogy türelemmel tanítjuk azokat, akik utánunk jönnek. Hogy inkább elhagyunk egy hozzávalót, mint hogy tízet hozzáadjunk. Hogy meghalljuk a csendet – ahelyett, hogy a felhajtást kergetjük.
A vendéglátás újjáépítése – az igazi, mély, szükséges – csak akkor kezdődhet el, ha elfogadjuk: mi fosztottuk meg valódi jelentésétől.
És akkor, pont ebből a fekete lyukból, újjászülethetünk. Ha igazán akarjuk. A megoldás a szívünkben rejlik.”
A következő írásomban a saját véleményemet szeretném megosztani önökkel, addig is ízleljék a leírtakat.
