„Összeomlik a konyhaetika!” – Gianni Annoni megkongatta a vészharangot?

Engedje meg a kedves olvasó, hogy ezúttal egy barátom írását osszam meg, amely mélyen elgondolkodtatott.

Az írás éles tükröt tart a mai vendéglátás valósága elé.

„Egyszer volt, hol nem volt, létezett a vendéglátás. Az igazi. Amit kérges kezek formáltak, a hajnalok zöldségtisztítással teltek, amikor is anyák és apák tanították meg az ízeket még a technika előtt. Ez az igazság konyhája volt: nem reflektorok világították meg, hanem a konyha és a felszolgálók cinkos pillantásai, beszédes csendek és olyan tányérok, amelyeket nem kellett megmagyarázni.

Aztán valami eltört. Az utóbbi húsz évben a vendéglátás örvénybe került: az imázséba. A látványosságéba. Az azonnaliságéba. Mint egy nyersen tálalt étel, ami evolúciónak tűnik, de valójában még nem ment végig a saját átalakulásán.