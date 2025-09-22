Ft
alapanyag konyha történet bisztró

„Összeomlik a konyhaetika!” – Gianni Annoni megkongatta a vészharangot?

2025. szeptember 22. 17:08

Mindenki nyitni akar. Kevesen akarnak tanulni. Mindenki újítani akar. Senki nem akar megőrizni.

2025. szeptember 22. 17:08
Annoni Gianni
Annoni Gianni

Engedje meg a kedves olvasó, hogy ezúttal egy barátom írását osszam meg, amely mélyen elgondolkodtatott.

Az írás éles tükröt tart a mai vendéglátás valósága elé. 

„Egyszer volt, hol nem volt, létezett a vendéglátás. Az igazi. Amit kérges kezek formáltak, a hajnalok zöldségtisztítással teltek, amikor is anyák és apák tanították meg az ízeket még a technika előtt. Ez az igazság konyhája volt: nem reflektorok világították meg, hanem a konyha és a felszolgálók cinkos pillantásai, beszédes csendek és olyan tányérok, amelyeket nem kellett megmagyarázni. 

Grandma,Making,Pasta,The,Old,Traditional,Way,In,Her,Home
Fotó: Shutterstock

Aztán valami eltört. Az utóbbi húsz évben a vendéglátás örvénybe került: az imázséba. A látványosságéba. Az azonnaliságéba. Mint egy nyersen tálalt étel, ami evolúciónak tűnik, de valójában még nem ment végig a saját átalakulásán. 

A televízió felkapcsolta a fényeket – és velük együtt az illúziókat is. A nagy séfek popikonná váltak, kénytelenek voltak inkább színészek lenni, mint kézművesek. A konyhák – valaha a szigor és az elhivatottság műhelyei – színpaddá alakultak. Minden mozdulat, minden szó, minden tányér már a kamerához szólt, nem az ízlelőbimbókhoz. A főzés előadássá lett, a felszolgálás show-műsorrá, a képzés pedig YouTube-tutorialokká. 

És a fiatalok? Nézték. Elhitték. Vágytak rá. De nem arra, hogy szakácsok legyenek, hanem hogy »séfek«. Nem a lassú, izzadságos tanuló­évekre, hanem a gyors menetelésre a csillag felé. A fényt akarták, nem az előkészítés sötétségét. A hírnevet, nem a fáradságot. 

Nem mindenki persze. De túl sokan. Közben az eszeveszett étteremnyitogatás – mint a gombák, szaporodnak a főszezonban – egy falánk, telített, sokszor tudatlan piacot hozott létre. 

Mindenki nyitni akar. Kevesen akarnak tanulni. Mindenki újítani akar. Senki nem akar megőrizni. 

A globalizáció új ingereket és hozzávalókat hozott a világ minden tájáról, de ezzel együtt egységesítette az ízeket, sterilizálta a helyi identitásokat, és elfeledtette a múltat. Ma már szinte minden étteremben van ceviche, rengeteg bisztró étlapján szerepel baó, minden bárnak van egy »Délkelet-Ázsia ihlette« koktélja. 

És a nagymamák? Félretettük őket, mert nem tudnak sztorit mesélni, nem szerepelnek az Instagramon. Az újat kerestük, elfeledve a jót.

És ebben az állandó tetszeni akarásban elveszítettük a lényeget. Önmagunk vendégei lettünk, olyan ételeket tálalva, amelyek a bíráknak szólnak, nem a meghívottaknak. 

A fine dining elüzletiesedése lassú öngyilkosság.

Ahol valaha kultúra volt, most stratégia van. Ahol valaha történet volt, most algoritmust használnak.

A konyhai etika – tisztelet az idő, az alapanyag, a csapat, a vendég iránt – önmaga alatt omlik össze, mint egy csillag, amely túl gyorsan ég el. 

És itt van ő: a fekete lyuk. Egy sötét, bizonytalan jövő, ahol már nem tudjuk, kik vagyunk, és hova tartunk. Egy vendéglátóipar, amely már nem vendégszerető. Egy gasztronómia, amely már nem táplál. De – és itt jön a lényeg – ez nem a vak végzet műve volt. Mi akartuk így. Mi, akik a séfeket úgy éltettük, mint a popsztárokat. Mi, akik a formát díjaztuk a tartalom helyett.

Mi, akik a gasztronómiai kultúrát összetévesztettük a »szórakozással«. Mi, akik hagytuk, hogy algoritmusok döntsenek arról, mit főzzünk. 

Most ott állunk a fekete lyuk előtt. Nézzük, ahogy magába szívja mindazokat az értékeket, amelyekre a vendéglátás épült. De még választhatunk. Választhatjuk, hogy lassítunk. Hogy ismét valódi történeteket meséljünk, ne marketingnarratívákat. Választhatjuk, hogy türelemmel tanítjuk azokat, akik utánunk jönnek. Hogy inkább elhagyunk egy hozzávalót, mint hogy tízet hozzá­adjunk. Hogy meghalljuk a csendet – ahelyett, hogy a felhajtást kergetjük. 

A vendéglátás újjáépítése – az igazi, mély, szükséges – csak akkor kezdődhet el, ha el­fogadjuk: mi fosztottuk meg valódi jelentésétől.

És akkor, pont ebből a fekete lyukból, újjászület­hetünk. Ha igazán akarjuk. A megoldás a szívünkben rejlik.” 

A következő írásomban a saját véleményemet szeretném megosztani önökkel, addig is ízleljék a leírtakat.

Nyitókép: Shutterstock

 

red-bullshit
2025. szeptember 22. 19:24
Mindenki újítani akar. Főleg ez az idióta, aki még pizzatésztát sem tud készíteni, mert a 3 összetevő (liszt, víz, só) mellett a jóég szarát is belekeveri. Ja, sikerült már energiaszolgáltatót tatálnia vagy még mindig emelgetik az egekbe az energiaárakat az "energiaszolgáltatók" sic. Nyomorult szarházi.
Válasz erre
0
0
madre79
2025. szeptember 22. 19:21
Igaza van!
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. szeptember 22. 19:18
Én ezért szeretem a Balkánt. Ott nem lenyűgözni akarnak, hanem jóllakatni. Ha betérek valahova, a tulaj megtiszteltetésnek veszi, hogy nála akarok enni. Nem ételszobrász, nem művész, egyszerűen jól akar lakatni, azt szeretné, ha jól érzem magam és a jó hírét viszem. Ezért ajándékot ad, egy kávét, dinnyeszeleteket, bármit. Többször megkérdezi, hogy elégedett vagyok, minden oké? Lesik a kívánságaimat. A legtöbb étterem ,kifőzde generációk óta a család tulajdonában van. Egy nyárson sült birka olyan, mint száz vagy akár több éve. Nincs kísérletezés, nincs modernkedés, nincs művészkedés. Ami jó, az jó. Jó volt, most is jó és a jövőben is jó lesz. Nagyon messze van a magyar vendéglátás egy koszos kis bosnyák, koszovói vagy albán falusi kifőzdétől is. A magyar konyha jó, de már évtizedek óta vallom, hogy a magyar vendéglátás- kevés kivételtől eltekintve- a béka segge alatt van. Mielőtt mindenszarizmussal vádolna meg bárki, ugyanezt tapasztalom a cseheknél, szlovákoknál, lengyeleknél is.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 22. 19:16
>>A vendéglátás újjáépítése – az igazi, mély, szükséges – csak akkor kezdődhet el, ha el­fogadjuk: mi fosztottuk meg valódi jelentésétől.<< A fogyasztók! A fine dining és a tradicionálitás tökéletesen megférnek egymás mellett. Ahogy egy kifőzde sem kell moslékot főzzön. 2 dolgot a bejáraton kívül kell hagyni a belépéskor: 1. a sznobizmust 2. a képrögzítésre alkalmas eszközöket Mi(!), azért járunk étterembe, hogy gondtalanul tölthessünk együtt időt egymással, miközben élvezzük azt. Lehet az cukrászda, kifőzde, vagy f.d. étterem, vagy csak egy büfékocsi gyorsételekkel. Ugyanezért kirándulunk/utazunk, sportolunk, vagy végzünk önkéntes munkát is közösen. Sokan meg csak azért, hogy a virtuális életüket feltöltsék tartalommal.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!