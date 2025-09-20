Megható üzenetet küldött a hazafiságról a világhírű professzor a DPK rendezvényén

A lelátón Szabó Zsófi, az est háziasszonya Kőnig Róbertet kérdezte, míg a színpadon Rákay Philip a New York-i Columbia Egyetem asztrofizikus-professzorával, Márka Szabolccsal, illetve a Neumann János-díjas informatikussal, Jakab Rolanddal beszélgetett.

Kőnig Róbert gyermeksebész a lelátón

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

A DPK színpadán Márka azt hangsúlyozta, bár a világ számos táján megfordult, a szíve mindig hazahúzta.