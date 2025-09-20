Megható üzenetet küldött a hazafiságról a világhírű professzor a DPK rendezvényén

„A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án” – fontos bejelentésekkel készült Orbán Viktor
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.
Elismert szakemberek osztották meg a magyarságról alkotott véleményüket a Papp László Sportarénában.
Fantasztikus hangulatban, telt házat jelentő 11 ezer ember előtt került sor a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, a színpadi műsor Demjén Ferenc fellépésével kezdődött, majd Kocsis Máté és Lázár János után felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is.
A lelátón Szabó Zsófi, az est háziasszonya Kőnig Róbertet kérdezte, míg a színpadon Rákay Philip a New York-i Columbia Egyetem asztrofizikus-professzorával, Márka Szabolccsal, illetve a Neumann János-díjas informatikussal, Jakab Rolanddal beszélgetett.
A DPK színpadán Márka azt hangsúlyozta, bár a világ számos táján megfordult, a szíve mindig hazahúzta.
„Úsztam az Amazonasban, barangoltam Borneó esőerdeiben, nyitva áll előttem minden kontinens, mégis ide jövök, mert nekem a Zemplén, a Bodrog és a Nyírség dombjai jelentik a szülőhazát. Csupán egyetlen kérésem van a magyar családokhoz. A jövőt a mostani gyerekek írják, mint alkotó ember, minden szülőt megkérek arra, hogy támogassa a kíváncsi, tehetséges, kérdező gyermeket.
A jövő laborja csak egy drága szoba a briliáns elmék nélkül.
Ezek a gyerekek most nőnek fel, és ha látják, hogy egy tudós élete jó, akkor sokan választják majd az alkotás útját. Az az ország, aki megtartja a tehetségeit erős marad” – hangsúlyozta Márka Szabolcs.
Bemutatjuk Márka Szabolcsot, aki színpadra lépett a Digitális Polgári Körök találkozóján, illetve feleségét, Márka Zsuzsát. A magyar fizikusházaspár nagy szerepet játszott a gravitáció hullámainak felfedezésében.
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton