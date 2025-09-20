Ft
09. 21.
vasárnap
Polgári Körök Papp László Budapest Sportaréna interjú

Megható üzenetet küldött a hazafiságról a világhírű professzor a DPK rendezvényén

2025. szeptember 20. 22:54

Elismert szakemberek osztották meg a magyarságról alkotott véleményüket a Papp László Sportarénában.

2025. szeptember 20. 22:54
null

Fantasztikus hangulatban, telt házat jelentő 11 ezer ember előtt került sor a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, a színpadi műsor Demjén Ferenc fellépésével kezdődött, majd Kocsis Máté és Lázár János után felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is.

A lelátón Szabó Zsófi, az est háziasszonya Kőnig Róbertet kérdezte, míg a színpadon Rákay Philip a New York-i Columbia Egyetem asztrofizikus-professzorával, Márka Szabolccsal, illetve a Neumann János-díjas informatikussal, Jakab Rolanddal beszélgetett.

Kőnig Róbert gyermeksebész a lelátón
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

A DPK színpadán Márka azt hangsúlyozta, bár a világ számos táján megfordult, a szíve mindig hazahúzta.

„Úsztam az Amazonasban, barangoltam Borneó esőerdeiben, nyitva áll előttem minden kontinens, mégis ide jövök, mert nekem a Zemplén, a Bodrog és a Nyírség dombjai jelentik a szülőhazát. Csupán egyetlen kérésem van a magyar családokhoz. A jövőt a mostani gyerekek írják, mint alkotó ember, minden szülőt megkérek arra, hogy támogassa a kíváncsi, tehetséges, kérdező gyermeket.

A jövő laborja csak egy drága szoba a briliáns elmék nélkül.

Ezek a gyerekek most nőnek fel, és ha látják, hogy egy tudós élete jó, akkor sokan választják majd az alkotás útját. Az az ország, aki megtartja a tehetségeit erős marad” – hangsúlyozta Márka Szabolcs.

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

