Tudomány és magyarság: kicsoda Márka Szabolcs és Márka Zsuzsa fizikus?

Nyíregyházáról indulva jutott el a legjobb egyetemekre Márka Szabolcs fizikus és felesége, a vegyészetről fizikusságra váltó Márka Zsuzsa. A házaspár meghatározó szerepet játszott a gravitáció hullámainak felfedezésében, Bill Gates – egymillió dollárral támogatta kutatásukat.

Márka Szabolcs és Márka Zsuzsa

Forrás: nyiregyhaza.hu

Márka Szabolcs a kozmikus gravitációs hullámok társfelfedezője; széleskörű kutatásai az asztrofizikától a biofizikáig terjednek.

A magyarországi Kossuth Lajos Tudományegyetem elvégzése után az Egyesült Államokban, a Vanderbilt Egyetemen szerzett doktori címet. A Cornell Egyetemen és a Kaliforniai Technológiai Intézetben végzett kutatásokat, majd 2004-ben a Columbia Egyetem oktatója lett. Munkájával gyakran foglalkozik a nemzetközi média a New York Times-tól a Die Zeit-on át az Economistig. Munkásságát több mint 600 lektorált publikáció dokumentálja, közel 80 ezer hivatkozást gyűjtött össze, és 123-as h-indexet ért el. A Blavatnik-díj kitüntetettje és számos díj társdíjazottja, köztük a Breakthrough Prize in Fundamental Physics és a Gruber Cosmology Prize.

Mint Márka Szabolcs mondta a Magyar Nemzet Lugas mellékletének egy 2020-as interjúban: „Az én életem a csillagászat körül forgott. Szerencsémre Nyíregyházán működött az ország talán legjobb csillagászszakköre Gőz Lajos vezetésével. Máig kapcsolatot tartok az ott előadó tanárokkal, akik nemcsak a tudomány szeretetét ültették el bennem, hanem azt is, hogy foglalkozni kell a fiatalokkal. Nem az a fontos, hogy hány cikkem jelenik meg, hanem az, hogy hány fiatallal szerettetem meg a tudományt. (…) A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen fizikushallgatóként¬ nukleáris fizikai kutatásokat folytattam – Zsuzsa vegyész szakra járt –, de ez az irány nem adta meg azt a lehetőséget, amelyre vágytam: rájönni valami újra, amire addig senki más nem volt képes.”