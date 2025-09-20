Tudomány és magyarság: kicsoda Márka Szabolcs és Márka Zsuzsa fizikus?

Felpörög a jobboldali építkezés – itt a Digitális Polgári Körök első országos találkozója!
A két házigazdát kérdeztük az eseményről.
Bemutatjuk Márka Szabolcsot és Márka Zsuzsát, a magyar fizikusházaspárt, akik nagy szerepet játszottak a gravitáció hullámainak felfedezésében.
Nyíregyházáról indulva jutott el a legjobb egyetemekre Márka Szabolcs fizikus és felesége, a vegyészetről fizikusságra váltó Márka Zsuzsa. A házaspár meghatározó szerepet játszott a gravitáció hullámainak felfedezésében, Bill Gates – egymillió dollárral támogatta kutatásukat.
Márka Szabolcs a kozmikus gravitációs hullámok társfelfedezője; széleskörű kutatásai az asztrofizikától a biofizikáig terjednek.
A magyarországi Kossuth Lajos Tudományegyetem elvégzése után az Egyesült Államokban, a Vanderbilt Egyetemen szerzett doktori címet. A Cornell Egyetemen és a Kaliforniai Technológiai Intézetben végzett kutatásokat, majd 2004-ben a Columbia Egyetem oktatója lett. Munkájával gyakran foglalkozik a nemzetközi média a New York Times-tól a Die Zeit-on át az Economistig. Munkásságát több mint 600 lektorált publikáció dokumentálja, közel 80 ezer hivatkozást gyűjtött össze, és 123-as h-indexet ért el. A Blavatnik-díj kitüntetettje és számos díj társdíjazottja, köztük a Breakthrough Prize in Fundamental Physics és a Gruber Cosmology Prize.
Mint Márka Szabolcs mondta a Magyar Nemzet Lugas mellékletének egy 2020-as interjúban: „Az én életem a csillagászat körül forgott. Szerencsémre Nyíregyházán működött az ország talán legjobb csillagászszakköre Gőz Lajos vezetésével. Máig kapcsolatot tartok az ott előadó tanárokkal, akik nemcsak a tudomány szeretetét ültették el bennem, hanem azt is, hogy foglalkozni kell a fiatalokkal. Nem az a fontos, hogy hány cikkem jelenik meg, hanem az, hogy hány fiatallal szerettetem meg a tudományt. (…) A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen fizikushallgatóként¬ nukleáris fizikai kutatásokat folytattam – Zsuzsa vegyész szakra járt –, de ez az irány nem adta meg azt a lehetőséget, amelyre vágytam: rájönni valami újra, amire addig senki más nem volt képes.”
Márka Zsuzsa úgy fogalmazott: „Édesanyám főiskolai tanárként kémiát oktatott Nyíregyházán, az ő hatására választottam a vegyészi pályát. Az akkori iskolarendszer lehetőséget adott arra, hogy mélyebben foglalkozzam a természet csodáival. A szüleimen túl az általános és középiskolai tanáraimnak nagyon sokat köszönhetek. És Szabolcsnak, aki 17, én pedig 16 éves voltam, amikor találkoztunk. Mindig kutató akartam lenni, ez nem volt kérdéses.”
1993-ban mentek ki Amerikába, hogy világot lássanak, tanuljanak, aztán hazahozzák, de idővel megszülettek a gyermekeik, és kint maradtak, főleg mert a fizikusok számára szükséges infrastruktúra ott állt rendelkezésre.
2016-ban jelentették be a gravitációs hullámok első közvetlen megfigyelését és megmérését, a munkában több mint ezer kutató vett részt.
Az első megfigyelés: két, egyenként a Napnál úgy harmincszor nehezebb fekete lyuk egymás körül kering, majd a fénysebességet megközelítő sebességre felgyorsulva egymásba olvad. Az új fekete lyuk tömege kisebb, mint a két régi összege, a különbség gravitációs hullámként terjedt szét az univerzumban. Ez az esemény 1,3 milliárd éve történt, de a belőle kiáramló gravitációs hullám 2015 szeptemberében érte el a Földet.
Bill Gates 2011-ben egymillió dollárt ad az egyik meglepő ötletére, a maláriát terjesztő szúnyogok ellen védő lézerfüggöny kifejlesztésére. Ezzel kapcsolatban Márka Szabolcs úgy fogalmazott: „Bill Gatestől csekket kaptam, ezt a támogatást az egyetemen keresztül használtuk fel. Szabadalmakkal védett eljárás született ebből a pénzből.”
Mindemellettt fontos számukra a magyarságuk is:
„Fontosnak tartottuk a magyarságuk erősítését, New Yorkban is magyar családot akartunk. Alapvető volt, hogy a lányunk és a három fiunk tökéletesen beszéljen magyarul.
Hárman cserkészvezetők, Emese lányom több népdalt tud, mint mi valaha! A gyerekek ismerik a hazai írókat, költőket, a nyelvtant, a történelmet, amelyet nagyon szeretnek is.”
Márka Zsuzsa hozzátette: „Azt látom, ahol harcolni kell a magyarságért, ott magyar maradhat az ember. Már aki akar. Sokan amilyen gyorsan lehet, elfelejtik, honnan jöttek. Nekünk nagyon fontos volt, hogy a gyerekeink ne a felszínen kötődjenek ehhez az országhoz, hanem mélyen gyökerezzen bennük ez a kapcsolat. Ha otthon maradunk, nem tudjuk megteremteni azt az egzisztenciát, amely itt megadatott.”
Szombat délután tartja a magyar jobboldal a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját.
Ezt is ajánljuk a témában
A két házigazdát kérdeztük az eseményről.
Fotó: képernyőkép