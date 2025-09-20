Ft
DPK Digitális Polgári Kör Papp László Arénában

Hatalmas siker volt az első Digitális Polgári Kör találkozó, tekintse meg frissített galériánkat!

2025. szeptember 20. 20:56

A szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet.

2025. szeptember 20. 20:56
null

Szeptember 20-án szombaton, a Papp László Arénában tartották a DPK I. országos találkozót, ahol a jelentkezők száma

háromszorosan meghaladta a sportaréna befogadóképességet.

A szervezők szerint a cél nem pusztán egy egyszeri esemény megrendezése, hanem egy országos mozgalom elindítása, amelyben a digitális polgári körök újra életre hívják a polgári értékeket, és közösségi élménnyé formálják a közéleti párbeszédet.

Az eseményen természetesen fotós kollégánk is jelen volt, az alábbiakban megtekinthetik az általa készített felvételeket:

DP2025

DP2025

Fotók: Ficsor Márton / Mandiner

 

