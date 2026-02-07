Megkérdezték Orbán Viktort, mennyit alszik a kampány alatt

A Blikk a szombathelyi Digitális Polgári Körök háborúellenes nagygyűlése előtt kérdezte meg Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogyan viseli a választási kampány lendületét és intenzitását, különösen az alvás szempontjából.

Január 13-án Sulyok Tamás köztársasági elnök kijelölte a 2026-os országgyűlési választás hivatalos időpontját. Aznap Orbán Viktor egy videóban így fogalmazott: