Megkérdezték Orbán Viktort, mennyit alszik a kampány alatt

Háborúellenes Gyűlés Szombathelyről – Nézze vissza a Mandineren (Videó)!
Közeledik az országgyűlési választás időpontja, a kampány pedig egyre intenzívebb. Ennek kapcsán megkérdezték Orbán Viktort, hogyan bírja az alváshiányt és a terhelést, mire a miniszterelnök egy sportos hasonlattal írta le a jelenlegi helyzetet.
A Blikk a szombathelyi Digitális Polgári Körök háborúellenes nagygyűlése előtt kérdezte meg Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogyan viseli a választási kampány lendületét és intenzitását, különösen az alvás szempontjából.
Január 13-án Sulyok Tamás köztársasági elnök kijelölte a 2026-os országgyűlési választás hivatalos időpontját. Aznap Orbán Viktor egy videóban így fogalmazott:
Hahó, facebookosok! A köztársasági elnök döntött, most már végleges: választás április 12-én. Ha jól számolok, akkor addig már csak 89 nap van hátra. Vagyis csak 45-öt kell aludnunk, és eljön a győzelem.
A kijelentés jelképesen arra utalt, hogy a kampányidőszakban a kormánytagok rendkívüli terhelés alatt dolgoznak, és csak minden második éjszaka jut teljes alvásra. Azóta már csupán 63 nap van hátra a választásig, ezért újra rákérdeztek, hogyan bírja mindezt a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint egyelőre nincs ok panaszra, mint fogalmazott,
Jól vagyok, ez még a bemelegítő szakasz.
A jelenlegi időszakot a Forma–1-hez hasonlította, amikor az első körök még a felkészülésről szólnak, az igazi terhelés pedig csak később következik. Úgy látja, a kampány igazán március 15-től sűrűsödik be, a mostani állapot pedig:
Ez még ahhoz képest úrias.
A Blikk rövid videóinterjújában arról is kérdezték, készült-e valamilyen sajátos témával a szombathelyi DPK-gyűlésre. Orbán Viktor erre így válaszolt:
Ez a kérdezőkön múlik. Általában tudom, mit akarok mondani, de ez csak a mondandó felét teszi ki, utána jönnek a kérdések.
Hozzátette, hogy a nemzetközi politikában folyamatosan új fejlemények történnek, amelyeket kommentálni és értékelni kell, ezért mindig adódik aktuális téma a megszólalásokhoz.
