02. 08.
vasárnap
02. 08.
vasárnap
Digitális Polgári Kör Háborúellenes Gyűlés alvásszükséglet Orbán Viktor

Megkérdezték Orbán Viktort, mennyit alszik a kampány alatt

2026. február 07. 22:07

Közeledik az országgyűlési választás időpontja, a kampány pedig egyre intenzívebb. Ennek kapcsán megkérdezték Orbán Viktort, hogyan bírja az alváshiányt és a terhelést, mire a miniszterelnök egy sportos hasonlattal írta le a jelenlegi helyzetet.

A Blikk a szombathelyi Digitális Polgári Körök háborúellenes nagygyűlése előtt kérdezte meg Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogyan viseli a választási kampány lendületét és intenzitását, különösen az alvás szempontjából.

Január 13-án Sulyok Tamás köztársasági elnök kijelölte a 2026-os országgyűlési választás hivatalos időpontját. Aznap Orbán Viktor egy videóban így fogalmazott:

Hahó, facebookosok! A köztársasági elnök döntött, most már végleges: választás április 12-én. Ha jól számolok, akkor addig már csak 89 nap van hátra. Vagyis csak 45-öt kell aludnunk, és eljön a győzelem.

A kijelentés jelképesen arra utalt, hogy a kampányidőszakban a kormánytagok rendkívüli terhelés alatt dolgoznak, és csak minden második éjszaka jut teljes alvásra. Azóta már csupán 63 nap van hátra a választásig, ezért újra rákérdeztek, hogyan bírja mindezt a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint még csak a bemelegítés zajlik

Orbán Viktor szerint egyelőre nincs ok panaszra, mint fogalmazott, 

Jól vagyok, ez még a bemelegítő szakasz.

A jelenlegi időszakot a Forma–1-hez hasonlította, amikor az első körök még a felkészülésről szólnak, az igazi terhelés pedig csak később következik. Úgy látja, a kampány igazán március 15-től sűrűsödik be, a mostani állapot pedig:

Ez még ahhoz képest úrias.

A Blikk rövid videóinterjújában arról is kérdezték, készült-e valamilyen sajátos témával a szombathelyi DPK-gyűlésre. Orbán Viktor erre így válaszolt:

Ez a kérdezőkön múlik. Általában tudom, mit akarok mondani, de ez csak a mondandó felét teszi ki, utána jönnek a kérdések.

Hozzátette, hogy a nemzetközi politikában folyamatosan új fejlemények történnek, amelyeket kommentálni és értékelni kell, ezért mindig adódik aktuális téma a megszólalásokhoz.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

