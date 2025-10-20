Ennyi volt: Zelenszkijék betiltják az ukránok kedvenc rajzfilmjét, mert szerintük az „Oroszország puha hatalmi eszköze”

Betilthatják Ukrajnában az egyik legnépszerűbb rajzfilmet, a Mása és a medve című sorozatot. Az ukrán Nemzeti Rendőrség megerősítette, hogy a rajzfilm „Oroszországhoz köthető”, ezért szankciók bevezetését sürgeti. Erről október 16-án, csütörtökön számolt be Jaroszlav Jurcsisin, az ellenzéki Holosz párt képviselője és az ukrán parlament szólásszabadsággal foglalkozó bizottságának elnöke, a Korrespondent hírportálnak.

Jurcsisin elmondta, hogy a rendőrséghez fordult a rajzfilm orosz kötődéseivel kapcsolatosan, és a hatóságok valószínűsítik, hogy a sorozat összefüggésben állhat az Oroszországi Föderációval. A rendőrség jelezte, hogy kész részt venni a tartalom korlátozásában, amennyiben a sorozat ellen szankciókat vezetnek be.