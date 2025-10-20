Zelenszkij váratlanul megnevezte a két országot – Orbán szövetségesében bízik, ha beüt a krach
Kijevnek van egy terve – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Ukrajnában a Mása és a medve csatorna rendelkezik a legnagyobb nézettséggel a videómegosztókon.
Betilthatják Ukrajnában az egyik legnépszerűbb rajzfilmet, a Mása és a medve című sorozatot. Az ukrán Nemzeti Rendőrség megerősítette, hogy a rajzfilm „Oroszországhoz köthető”, ezért szankciók bevezetését sürgeti. Erről október 16-án, csütörtökön számolt be Jaroszlav Jurcsisin, az ellenzéki Holosz párt képviselője és az ukrán parlament szólásszabadsággal foglalkozó bizottságának elnöke, a Korrespondent hírportálnak.
Jurcsisin elmondta, hogy a rendőrséghez fordult a rajzfilm orosz kötődéseivel kapcsolatosan, és a hatóságok valószínűsítik, hogy a sorozat összefüggésben állhat az Oroszországi Föderációval. A rendőrség jelezte, hogy kész részt venni a tartalom korlátozásában, amennyiben a sorozat ellen szankciókat vezetnek be.
Ezt is ajánljuk a témában
Kijevnek van egy terve – hangsúlyozta az ukrán elnök.
A Kárpáti Igaz Szó azt írja, az ukrán Miniszteri Kabinet ennek nyomán hivatalos levelet továbbított a Biztonsági Szolgálatnak (SZBU), az Országos Televíziós és Rádiós Tanácsnak, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsnak (RNBO), a Belügyminisztériumnak és más illetékes szerveknek.
„A rajzfilm ugyan ukrán szinkront kapott, de ez csak tartalmi adaptáció.
Az imperialista narratívák nem tűntek el: a The Times például Mását Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz hasonlítja, és arra figyelmeztet, hogy a sorozat Oroszország puha hatalmi eszköze lehet.
Emellett gazdasági tényező is van: a jogdíjakból származó bevételek az orosz animációs stúdióhoz kerülnek” – írta Jurcsisin.
Hozzátette, hogy a főszereplő mindig büntetlen marad, és több epizódban is szovjet katonai sapkában vagy tankos fejfedőben látható.
„Militarizáció már egészen fiatal korban – ez tipikus orosz jelenség” – jegyezte meg a politikus.
A Detektor Media portál augusztus végén arról számolt be, hogy Ukrajnában a Mása és a medve csatorna rendelkezik a legnagyobb nézettséggel a videómegosztókon.
A csatorna az orosz Animaccord stúdió által készített rajzfilmeket közvetít. Bár az epizódok ukrán nyelven vannak, a csatorna leírásában szerepel egy hivatalos orosz weboldal (.ru domain) és egy link az Ukrajnában már betiltott „VKontakte” közösségi oldalra is.
Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP