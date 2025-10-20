Zelenszkij váratlanul megnevezte a két országot – Orbán szövetségesében bízik, ha beüt a krach

Azonnal elfogadta a meghívást: Fico Kijevbe utazik – egyszerre üzent Putyinnak és Zelenszkijnek
A szlovák miniszterelnök Kassán találkozott ukrán hivatali partnerével.
Kijevnek van egy terve – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy Ukrajna korábban megállapodásokat kötött Szlovákiával és az Egyesült Államokkal az energiahordozók szállításáról, amennyiben az orosz támadások miatt gázhiány lépne fel. Az elnök újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy biztosítottnak látják a szükséges gáz beszerzésének finanszírozását is, ami körülbelül 2 milliárd dollárt tesz ki. Kijev rendelkezik egy tervvel, amely meghatározza, honnan szerezhet be gázt és pénzügyi forrást, ha erre lesz szükség – írja a KárpátHír az LB.ua nyomán.
Az ukrán elnök elmondta, hogy a finanszírozás egy részét már megtalálták: Norvégia például 100 millió dolláros támogatást ígért. „Van elképzelés arról, honnan szerezzünk pénzt. És van elképzelés arról is, honnan vegyünk gázt” – fogalmazott Zelenszkij. Mint mondta, alternatív szállítási lehetőségként felmerült az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importja Lengyelországon keresztül, valamint energiahordozók érkezhetnek Görögországból és Azerbajdzsánból is.
Zelenszkij azt reméli, az USA teljesen ki fogja szorítani az orosz gázt Európából, és Ukrajnának ebben a folyamatban fontos szerepe lehet nemcsak a gáz-, hanem az atomenergetika terén is. Hangsúlyozta: amerikai energetikai cégek érdeklődnek az ukrán piac iránt.
Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP