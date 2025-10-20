Ft
10. 20.
hétfő
Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

krach Ukrajna gáz orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Szlovákia

Zelenszkij váratlanul megnevezte a két országot – Orbán szövetségesében bízik, ha beüt a krach

2025. október 20. 10:55

Kijevnek van egy terve – hangsúlyozta az ukrán elnök.

2025. október 20. 10:55
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy Ukrajna korábban megállapodásokat kötött Szlovákiával és az Egyesült Államokkal az energiahordozók szállításáról, amennyiben az orosz támadások miatt gázhiány lépne fel. Az elnök újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy biztosítottnak látják a szükséges gáz beszerzésének finanszírozását is, ami körülbelül 2 milliárd dollárt tesz ki. Kijev rendelkezik egy tervvel, amely meghatározza, honnan szerezhet be gázt és pénzügyi forrást, ha erre lesz szükség – írja a KárpátHír az LB.ua nyomán.

Az ukrán elnök elmondta, hogy a finanszírozás egy részét már megtalálták: Norvégia például 100 millió dolláros támogatást ígért. „Van elképzelés arról, honnan szerezzünk pénzt. És van elképzelés arról is, honnan vegyünk gázt” – fogalmazott Zelenszkij. Mint mondta, alternatív szállítási lehetőségként felmerült az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importja Lengyelországon keresztül, valamint energiahordozók érkezhetnek Görögországból és Azerbajdzsánból is.

Zelenszkij azt reméli, az USA teljesen ki fogja szorítani az orosz gázt Európából, és Ukrajnának ebben a folyamatban fontos szerepe lehet nemcsak a gáz-, hanem az atomenergetika terén is. Hangsúlyozta: amerikai energetikai cégek érdeklődnek az ukrán piac iránt.

Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 18 komment

neszteklipschik
2025. október 20. 11:57
Zöldtakony és az ő tervei... :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2
0
angeleye
2025. október 20. 11:55
ez a harácsoló háborús bűnöst el kell takarítani, mert addig nem lesz béke.
5
0
kbexxx
•••
2025. október 20. 11:38 Szerkesztve
Elhúznak egy mézes madzagot ficó orra előtt , Ami talán ,amíg érdekeik úgykivánják még igaz is lenne ,de hosszú távon ,vagy bármely pillanatban, megszünhet! Hosszú távon nem biztosított, De csak addig kell ,amíg valamire rá kívánják venni ;vagy éket ütnek ,az egység közé!
4
1
Jajdejónekünk
2025. október 20. 11:33
Szlovákiától csak orosz energiahordozót kaphatnak, nem?
3
0
