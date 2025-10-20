Zelenszkij váratlanul megnevezte a két országot – Orbán szövetségesében bízik, ha beüt a krach

Az ukrán elnök elmondta, hogy a finanszírozás egy részét már megtalálták: Norvégia például 100 millió dolláros támogatást ígért. „Van elképzelés arról, honnan szerezzünk pénzt. És van elképzelés arról is, honnan vegyünk gázt” – fogalmazott Zelenszkij. Mint mondta, alternatív szállítási lehetőségként felmerült az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importja Lengyelországon keresztül, valamint energiahordozók érkezhetnek Görögországból és Azerbajdzsánból is.

Zelenszkij azt reméli, az USA teljesen ki fogja szorítani az orosz gázt Európából, és Ukrajnának ebben a folyamatban fontos szerepe lehet nemcsak a gáz-, hanem az atomenergetika terén is. Hangsúlyozta: amerikai energetikai cégek érdeklődnek az ukrán piac iránt.