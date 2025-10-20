Azonnal elfogadta a meghívást: Fico Kijevbe utazik – egyszerre üzent Putyinnak és Zelenszkijnek

Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy a következő ukrán-szlovák kormányközi konzultációk keretében Ukrajnába látogat – írja a Jevropejszka pravda. A szlovák kormányfő Kassán egyeztetett ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval, akinek rögtön elfogadta a meghívását.

Már ma elfogadtam a meghívást a következő tárgyalásokra. Az időpontról majd később megállapodunk. De az biztos, hogy Ukrajna területén lesz, és mindent megteszünk, hogy addigra a helyzet javuljon”

– fogalmazott Fico. A szlovák miniszterelnök arról is beszélt, minden országgal jó kapcsolatokra törekszik, amely érdekelt a Szlovákiával való együttműködésben, beleértve Ukrajnát és Oroszországot is.

Robert Fico a budapesti békecsúcs mellett

Ismert, Robert Fico szerint a Trump és Putyin részvételével tervezett budapesti találkozó jelentős előrelépést hozhat a háború lezárásában. A szlovák kormány a budapesti békecsúcs szervezésében is kész segítséget nyújtani Magyarországnak – mondta a miniszterelnök a szlovák–ukrán kormányülés előtt.