Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Budapesti békecsúcs Robert Fico Kijev konzultáció Szlovákia

Azonnal elfogadta a meghívást: Fico Kijevbe utazik – egyszerre üzent Putyinnak és Zelenszkijnek

2025. október 20. 09:31

A szlovák miniszterelnök Kassán találkozott ukrán hivatali partnerével.

2025. október 20. 09:31
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy a következő ukrán-szlovák kormányközi konzultációk keretében Ukrajnába látogat – írja a Jevropejszka pravda. A szlovák kormányfő Kassán egyeztetett ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval, akinek rögtön elfogadta a meghívását.

Már ma elfogadtam a meghívást a következő tárgyalásokra. Az időpontról majd később megállapodunk. De az biztos, hogy Ukrajna területén lesz, és mindent megteszünk, hogy addigra a helyzet javuljon”

– fogalmazott Fico. A szlovák miniszterelnök arról is beszélt, minden országgal jó kapcsolatokra törekszik, amely érdekelt a Szlovákiával való együttműködésben, beleértve Ukrajnát és Oroszországot is.

Robert Fico a budapesti békecsúcs mellett

Ismert, Robert Fico szerint a Trump és Putyin részvételével tervezett budapesti találkozó jelentős előrelépést hozhat a háború lezárásában. A szlovák kormány a budapesti békecsúcs szervezésében is kész segítséget nyújtani Magyarországnak – mondta a miniszterelnök a szlovák–ukrán kormányülés előtt.

Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP

citromosParizer
2025. október 20. 10:50
meg a vergődés, hogy legalább az EU tagság meg legyen. szánalmas
kbexxx
2025. október 20. 10:43
Ez most helyezkedés, vagy ukrán puhitásnak engedés! Mit igérhetnek fickónak ,hogy gyengitsék , a magyar Egységet.! ? Az ukránok közvetithetik,Brüsszel üzeneteit .jót rosszat meggyözöt, zsarolót egyaránt!
egyszeri
2025. október 20. 10:36
Ez az aktivitás inkább a szlovák választóknak szól, mintsem valami nagy esemény lenne. A szlovák átlag polgár nagy része nem is tud a Budapestre tervezett béke-tárgyalásokról, hacsak nem Fico kijelentéseiből?! Igyekeznek agyonhallgatni, lekicsinyíteni jelentőségét az ellenzéki oldalon.
nogradi
2025. október 20. 10:17
Ficó támogatja Ukrajna EU csatlakozását, felkészül a duci. A két haver bulija után kénytelen lesz beállni a sorba.
