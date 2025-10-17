Fico teljes támogatásáról biztosította a budapesti békecsúcsot

A kassai kormányülésen Fico több közös projektet is említett, köztük a Kijev és Pozsony közötti vasúti összeköttetés beindítását, az új Csap–Ungvár vasútvonalat, valamint a határátkelők fejlesztését.

Folytatjuk a személy- és teherszállítási terminál előkészítését

– közölte, hozzátéve, hogy az energetikai együttműködés és a határ menti infrastruktúra fejlesztése is napirenden van. A szlovák kormányfő szerint a szomszédoknak jó együttműködésben kell élniük, és segíteniük kell egymást, különösen akkor, ha az egyiküknek segítségre van szüksége. Szlovákia a közlekedési folyosók, köztük a D1-es és a Via Carpatia fejlesztésével, valamint az egészségügyi és oktatási kapcsolatok erősítésével is segítené a határ menti együttműködést.