Fico teljes támogatásáról biztosította a budapesti békecsúcsot

Közeleg a történelmi nap – itt a Mandiner hírfolyama a budapesti békecsúcsról
Robert Fico szerint a Trump és Putyin részvételével tervezett budapesti találkozó jelentős előrelépést hozhat a háború lezárásában. A szlovák kormány a budapesti békecsúcs szervezésében is kész segítséget nyújtani Magyarországnak – mondta a miniszterelnök a szlovák–ukrán kormányülés előtt.
Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy kormánya maximálisan támogatja a budapesti békecsúcsot, amelyen Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök vehet részt. A szlovák kormányfő hangsúlyozta, országa minden segítséget felajánl Magyarországnak a találkozó előkészítéséhez és lebonyolításához – írja a szlovák Aktuality.
A szlovák kormányfő úgy fogalmazott:
Számos racionális okom van, és meg tudom magyarázni, miért fog sor kerülni erre a találkozóra, és miért Budapesten.
Hozzátette:
Ha az egyeztetés eredményeként béke születik Ukrajnában, az az egyik legjelentősebb hír lesz ebben az évszázadban.
Fico hangsúlyozta, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét, de elsődleges érdeke, hogy az orosz–ukrán háború mielőbb véget érjen, és ne eszkalálódjon tovább. Mint mondta, kulcsfontosságú igazságos és átfogó békét elérni Ukrajnában az ENSZ Alapokmányának elvei alapján, mégpedig minél előbb és diplomáciai úton.
A kassai kormányülésen Fico több közös projektet is említett, köztük a Kijev és Pozsony közötti vasúti összeköttetés beindítását, az új Csap–Ungvár vasútvonalat, valamint a határátkelők fejlesztését.
Folytatjuk a személy- és teherszállítási terminál előkészítését
– közölte, hozzátéve, hogy az energetikai együttműködés és a határ menti infrastruktúra fejlesztése is napirenden van. A szlovák kormányfő szerint a szomszédoknak jó együttműködésben kell élniük, és segíteniük kell egymást, különösen akkor, ha az egyiküknek segítségre van szüksége. Szlovákia a közlekedési folyosók, köztük a D1-es és a Via Carpatia fejlesztésével, valamint az egészségügyi és oktatási kapcsolatok erősítésével is segítené a határ menti együttműködést.
Az ukrán elemzések szerint a magyar főváros megerősítette pozícióját a nemzetközi porondon.
