Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs Robert Fico orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Fico teljes támogatásáról biztosította a budapesti békecsúcsot

2025. október 17. 12:53

Robert Fico szerint a Trump és Putyin részvételével tervezett budapesti találkozó jelentős előrelépést hozhat a háború lezárásában. A szlovák kormány a budapesti békecsúcs szervezésében is kész segítséget nyújtani Magyarországnak – mondta a miniszterelnök a szlovák–ukrán kormányülés előtt.

2025. október 17. 12:53
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy kormánya maximálisan támogatja a budapesti békecsúcsot, amelyen Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök vehet részt. A szlovák kormányfő hangsúlyozta, országa minden segítséget felajánl Magyarországnak a találkozó előkészítéséhez és lebonyolításához – írja a szlovák Aktuality.

Szlovákia kész segíteni a budapesti békecsúcs előkészítésében, Fico szerint a béke megteremtése lehet az évszázad legfontosabb híre.
Szlovákia kész segíteni a budapesti békecsúcs előkészítésében, Fico szerint a béke megteremtése lehet az évszázad legfontosabb híre / Forrás: AFP

Fico szerint a budapesti békecsúcs az évszázad híre lehet

A szlovák kormányfő úgy fogalmazott: 

Számos racionális okom van, és meg tudom magyarázni, miért fog sor kerülni erre a találkozóra, és miért Budapesten.

Hozzátette: 

Ha az egyeztetés eredményeként béke születik Ukrajnában, az az egyik legjelentősebb hír lesz ebben az évszázadban.

Fico hangsúlyozta, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét, de elsődleges érdeke, hogy az orosz–ukrán háború mielőbb véget érjen, és ne eszkalálódjon tovább. Mint mondta, kulcsfontosságú igazságos és átfogó békét elérni Ukrajnában az ENSZ Alapokmányának elvei alapján, mégpedig minél előbb és diplomáciai úton.

Ezt is ajánljuk a témában

Szlovák–ukrán együttműködés a háttérben

A kassai kormányülésen Fico több közös projektet is említett, köztük a Kijev és Pozsony közötti vasúti összeköttetés beindítását, az új Csap–Ungvár vasútvonalat, valamint a határátkelők fejlesztését. 

Folytatjuk a személy- és teherszállítási terminál előkészítését

– közölte, hozzátéve, hogy az energetikai együttműködés és a határ menti infrastruktúra fejlesztése is napirenden van. A szlovák kormányfő szerint a szomszédoknak jó együttműködésben kell élniük, és segíteniük kell egymást, különösen akkor, ha az egyiküknek segítségre van szüksége. Szlovákia a közlekedési folyosók, köztük a D1-es és a Via Carpatia fejlesztésével, valamint az egészségügyi és oktatási kapcsolatok erősítésével is segítené a határ menti együttműködést.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 17. 13:29 Szerkesztve
red-bullshit 2025. október 17. 12:59 Végre normális szomszédaink vannak." Ennyi képmutató faszt mint a fideszszavazók nem sokat láttam.😆😆😊👌A legnagyobb magyargyülőlő fico te gyökérkefe😆😆😊😊😆✌
Válasz erre
0
6
Barnabás.N
2025. október 17. 13:28
Fico pontosan azt képviseli, ami Szlovákia érdeke. Most ez nagyon egybeesik a mi érdekeinkkel is, vagyis a háború mielőbbi lezárásával.
Válasz erre
4
0
gyozoporgorugasa
2025. október 17. 13:26
Fico teljes támogatásáról biztosította a budapesti békecsúcsot" Elküldi a mesterlövészt budapestre aki rálőtt?Vagy elmond 15 miatyánkot?😆😆😊😊😆👌👍
Válasz erre
0
6
Gubbio
•••
2025. október 17. 13:06 Szerkesztve
Amikor Brüsszelben támogatnia kellett volna bennünket, beteget jelentett. Szerencselovag, mint elcsatolt és elrabolt területeink vezetői. Nemsokára a román miniszterelnök is gratulálni fog nekünk. Rajtunk bliccelnek, amikor az érdekük azt követeli - ellenünk fordulnak, amikor a vesztünket szimatolják. Trianon következménye szomorú igazság...
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!