Kínos magyarázkodásba kezdett a NATO-főtitkár, hogy megvédje Zelenszkijt

Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán találkozott Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban. A találkozó előtt a diplomata újságírók kérdéseire válaszolt, akik többek között arról faggatták,

nem azért találkozik-e most Trump elnökkel, mert Zelenszkij pénteki látogatása „teljes kudarc volt”.

„Nem, ez a találkozó előre le volt beszélve” – válaszolta, majd magyarázkodni kezdett, hogy szerinte kifejezetten „jó, és sikeres volt a tárgyalás”, amit a nemzetközi médiában, a találkozóról kiszivárgott információk alapján a két államfő első, botrányos találkozójához hasonlítottak.