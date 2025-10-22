Kínos magyarázkodásba kezdett a NATO-főtitkár, hogy megvédje Zelenszkijt

Kiabálás, káromkodás, feszültség: kiszivárgott, mi történt valójában Trump és Zelenszkij találkozóján
Trump egy adott ponton félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet.
Mark Rutte szerint jól sikerült a találkozó az amerikai és az ukrán elnök között, ami az amerikai lapok szerint ordibálós vitává fajult.
Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán találkozott Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban. A találkozó előtt a diplomata újságírók kérdéseire válaszolt, akik többek között arról faggatták,
nem azért találkozik-e most Trump elnökkel, mert Zelenszkij pénteki látogatása „teljes kudarc volt”.
„Nem, ez a találkozó előre le volt beszélve” – válaszolta, majd magyarázkodni kezdett, hogy szerinte kifejezetten „jó, és sikeres volt a tárgyalás”, amit a nemzetközi médiában, a találkozóról kiszivárgott információk alapján a két államfő első, botrányos találkozójához hasonlítottak.
Ezt is ajánljuk a témában
Trump egy adott ponton félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet.
A Financial Times beszámolója szerint a „ jól sikerült találkozó” többször is „kiabálós vitává” fajult, Trump pedig „folyamatosan káromkodott”. A találkozó egy adott pontján az amerikai elnök dühösen félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet, amiből állítása szerint már elege van.
Nyitókép: Olivier MATTHYS / POOL / AFP