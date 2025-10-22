Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump

Kínos magyarázkodásba kezdett a NATO-főtitkár, hogy megvédje Zelenszkijt

2025. október 22. 20:14

Mark Rutte szerint jól sikerült a találkozó az amerikai és az ukrán elnök között, ami az amerikai lapok szerint ordibálós vitává fajult.

2025. október 22. 20:14
null

Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán találkozott Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban. A találkozó előtt a diplomata újságírók kérdéseire válaszolt, akik többek között arról faggatták, 

nem azért találkozik-e most Trump elnökkel, mert Zelenszkij pénteki látogatása „teljes kudarc volt”.

„Nem, ez a találkozó előre le volt beszélve” válaszolta, majd magyarázkodni kezdett, hogy szerinte kifejezetten „jó, és sikeres volt a tárgyalás”, amit a nemzetközi médiában, a találkozóról kiszivárgott információk alapján a két államfő első, botrányos találkozójához hasonlítottak.

Ezt is ajánljuk a témában

A Financial Times beszámolója szerint a „ jól sikerült találkozó” többször is „kiabálós vitává” fajult, Trump pedig „folyamatosan káromkodott”. A találkozó egy adott pontján az amerikai elnök dühösen félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet, amiből állítása szerint már elege van.

Nyitókép: Olivier MATTHYS / POOL / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 22. 20:36
Egy balos kreténtől mit várunk?!
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. október 22. 20:30
Ez sem normális.
Válasz erre
0
0
OneiroNauta
2025. október 22. 20:22
Ez a kretén valami másik valóságot nézett...
Válasz erre
0
0
faramuci
2025. október 22. 20:20
Remélem trump visszatekert kicsit ezen a címeres buzin......Ha már a seregben tisztogatott leválthatná ezt az elszabadult túlBUZgó holland hajóágyút is.😁
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!