Ukrajna: vereség, befagyasztás, vagy döntetlen? – Ütközőzóna: Bendarzsevszkij-Demkó

Orbán Viktor a büszke mellkasokon: hihetetlenül népszerű a kormányfőt ábrázoló pulóver (FOTÓ)
A Békemeneten is sűrűn jön majd szembe a kultikus felső.
Miközben a diplomácia díszletei a helyükre kerülnek, a frontvonalak darabokra hullanak. Trump és Putyin újra a reflektorfényben, Zelenszkij pedig egyre kevesebb lapot tart a kezében. Bendarzsevszkij Antonnal, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával, illetve Demkó Attilával, az NKE John Lukács Intézet programvezetőjével beszélgetünk.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: