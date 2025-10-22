Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
békecsúcs Budapesti békecsúcs Putyin Zelenszkij Trump Orbán Viktor

Ukrajna: vereség, befagyasztás, vagy döntetlen? – Ütközőzóna: Bendarzsevszkij-Demkó

2025. október 22. 22:04

Miközben a diplomácia díszletei a helyükre kerülnek, a frontvonalak darabokra hullanak. Trump és Putyin újra a reflektorfényben, Zelenszkij pedig egyre kevesebb lapot tart a kezében. Bendarzsevszkij Antonnal, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával, illetve Demkó Attilával, az NKE John Lukács Intézet programvezetőjével beszélgetünk.

2025. október 22. 22:04
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Putyinnak bármi jó, csak a látszata legyen meg a tárgyalásoknak
  • A kártyák nagy része az oroszok kezében van
  • Trump jobban érti a lényeget, mint a Biden-kormányzat

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!