Ukrajna: vereség, befagyasztás, vagy döntetlen? – Ütközőzóna: Bendarzsevszkij-Demkó

Ruszin-Szendi üzeni: Ha a magyarok rosszul szavaznak, kezet emelnek rájuk

A Lakner-Ruff duó ma még „csak” vádaskodik, Ruszin-Szendi viszont akár már kezet is emelne, hiszen – mint mondta – neki viszket a tenyere és ki is van rá képezve. Horváth K. József írása.