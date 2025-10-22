Orbán Viktor a büszke mellkasokon: hihetetlenül népszerű a kormányfőt ábrázoló pulóver (FOTÓ)

Szabó Zsófi elárulta, miért lesz ott a Békemeneten
„Tudom, hogy jó oldalon állok” – üzent az őt kritizálóknak a műsorvezető.
A Békemeneten is sűrűn jön majd szembe a kultikus felső.
Mióta a Szabó Zsófi, a Digitális Polgári Körök országos találkozójának házigazdája megosztott közösségi oldalán egy fényképet, amelyen Orbán Viktort ábrázoló pulóverben pózol, szinte felrobbant az internet! Elképesztő népszerűségre tett szert a felső, egyre többen állnak nyilvánosság elé ebben a darabban.
A műsorvezető pulóverén a fiatal Orbán Viktor látható. A kép 1989. június 16-án készült, mikor a jelenlegi miniszterelnök elmondta ikonikus beszédét a Hősök terén Nagy Imréék újratemetésén.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is ebben üzent a Békemenet előtt: „Találkozzunk holnap a Békemeneten! Mutassuk meg közösen, hogyan áll ki Magyarország a béke mellett!” – hangsúlyozta a politikus.
Szabó Zsófi egyébként a fotóhoz az alábbi kísérőszöveget fűzte: „nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert
tudom, hogy a jó oldalon állok.
Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen” – fogalmazott Szabó Zsófi.
A pulóver népszerűségét jól jelzi, hogy igazi trend lett belőle a Békemenet előtti napokban Szabó Zsófi bátor, őszinte kiállása után.
A Békemenetre érkező első 1000 DPK-tag október 23-án 9 órakor a Császár Komjádi uszoda, (1023 Budapest, Komjádi Béla u. 2.) Árpád fejedelem útjára nyíló parkolójában veheti át saját pulóverét.
A patrióta érzelmű magyar sztárok is kiálltak a Békemenet mellett.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt