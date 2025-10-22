Ft
Orbán Viktor a büszke mellkasokon: hihetetlenül népszerű a kormányfőt ábrázoló pulóver (FOTÓ)

2025. október 22. 21:30

A Békemeneten is sűrűn jön majd szembe a kultikus felső.

2025. október 22. 21:30
null

Mióta a Szabó Zsófi, a Digitális Polgári Körök országos találkozójának házigazdája megosztott közösségi oldalán egy fényképet, amelyen Orbán Viktort ábrázoló pulóverben pózol, szinte felrobbant az internet! Elképesztő népszerűségre tett szert a felső, egyre többen állnak nyilvánosság elé ebben a darabban.

A műsorvezető pulóverén a fiatal Orbán Viktor látható. A kép 1989. június 16-án készült, mikor a jelenlegi miniszterelnök elmondta ikonikus beszédét a Hősök terén Nagy Imréék újratemetésén.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is ebben üzent a Békemenet előtt: „Találkozzunk holnap a Békemeneten! Mutassuk meg közösen, hogyan áll ki Magyarország a béke mellett!” – hangsúlyozta a politikus.

Szabó Zsófi egyébként a fotóhoz az alábbi kísérőszöveget fűzte: „nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert

tudom, hogy a jó oldalon állok.


Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen” – fogalmazott Szabó Zsófi.

A pulóver népszerűségét jól jelzi, hogy igazi trend lett belőle a Békemenet előtti napokban Szabó Zsófi bátor, őszinte kiállása után.

A Békemenetre érkező első 1000 DPK-tag október 23-án 9 órakor a Császár Komjádi uszoda, (1023 Budapest, Komjádi Béla u. 2.) Árpád fejedelem útjára nyíló parkolójában veheti át saját pulóverét.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ízisz
2025. október 22. 22:21
Z. "Óriási bajban Magyar Péter, sorra mondják le a buszos utazásokat a vidékiek a háborús menetre. Sorra mondják le a vidéki buszokat és autós utakat a Tisza Párt demonstrációjára – tudta meg lapunk. A pártelnökséghez közel álló forrás szerint Magyar Péter továbbra is bízik abban, hogy képes lesz tömegeket mozgósítani, annyi ugyanakkor már biztos, hogy a vidéki szimpatizánsok távol maradnak a háborús menettől. Tisza Párt elnöke a kialakult helyzetről nem hajlandó tudomást venni, viszont a megbeszéléseken az esetleges kudarcért már előre hibáztatta alelnökeit, Forsthoffer Ágnest és Radnai Márkot. Magyar Péter nem veszi számításba, hogy a vidékiek egyszerűen nem fognak miatta felutazni Budapestre" Jujj de szomi vagyok... ☹️ Nehogy még a választás előtt agyvérzést kapjon... A végsőkig ki kell élvezni a vergődését!!!💯😆😝👏❗
