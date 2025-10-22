Orbán Viktor a büszke mellkasokon: hihetetlenül népszerű a kormányfőt ábrázoló pulóver (FOTÓ)

Szabó Zsófi egyébként a fotóhoz az alábbi kísérőszöveget fűzte: „nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert

tudom, hogy a jó oldalon állok.



Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen” – fogalmazott Szabó Zsófi.

A pulóver népszerűségét jól jelzi, hogy igazi trend lett belőle a Békemenet előtti napokban Szabó Zsófi bátor, őszinte kiállása után.

A Békemenetre érkező első 1000 DPK-tag október 23-án 9 órakor a Császár Komjádi uszoda, (1023 Budapest, Komjádi Béla u. 2.) Árpád fejedelem útjára nyíló parkolójában veheti át saját pulóverét.